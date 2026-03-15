Приговор за ложное сообщение о теракте в краснодарском храме оставлен без изменений

Апелляционный суд оставил без изменений приговор краснодарцу Сергею Новикову, который был осужден на три года колонии-поселения за заведомо ложное сообщение о террористическом акте в храме.

Как писал "Кавказский узел", в декабре прошлого года суд в Краснодаре приговорил местного жителя Сергея Новикова к трем годам колонии-поселения за ложное сообщение о готовящемся захвате заложников в храме.

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор Сергею Новикову, осужденному за заведомо ложное сообщение о террористическом акте, апелляционная жалоба осужденного отклонена, пишет 14 марта "Коммерсант".

Новиков, который в январе прошлого года пришел в Свято-Екатерининский кафедральный собор в Краснодаре с кухонным ножом и, находясь внутри, звонил в экстренные службы, требуя прислать спасателей, журналистов и правоохранителей, признал вину и просил смягчить наказание, ссылаясь на сильное душевное волнение и страх. Судебная коллегия по уголовным делам, однако, оснований для изменения решение суда первой инстанции не нашла.

По данным следствия, находясь в храме, Новиков заявил, что намерен взять людей в заложники и "устроить шоу". Когда приехали силовики, он выбросил нож и сдался. Накануне инцидента он поссорился с родственниками, которые настаивали на его обращении в реабилитационный центр, ушел из дома, некоторые время бродил по городу, после чего заявился в храм.

После вступления в силу приговора Новиков будет этапирован в колонию-поселение для отбытия наказания.