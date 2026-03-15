Кавказский узел

01:15, 15 марта 2026

Приговор за ложное сообщение о теракте в краснодарском храме оставлен без изменений

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд оставил без изменений приговор краснодарцу Сергею Новикову, который был осужден на три года колонии-поселения за заведомо ложное сообщение о террористическом акте в храме.

Как писал "Кавказский узел", в декабре прошлого года суд в Краснодаре приговорил местного жителя Сергея Новикова к трем годам колонии-поселения за ложное сообщение о готовящемся захвате заложников в храме.

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор Сергею Новикову, осужденному за заведомо ложное сообщение о террористическом акте, апелляционная жалоба осужденного отклонена, пишет 14 марта "Коммерсант".

Новиков, который в январе прошлого года пришел в Свято-Екатерининский кафедральный собор в Краснодаре с кухонным ножом и, находясь внутри, звонил в экстренные службы, требуя прислать спасателей, журналистов и правоохранителей, признал вину и просил смягчить наказание, ссылаясь на сильное душевное волнение и страх. Судебная коллегия по уголовным делам, однако, оснований для изменения решение суда первой инстанции не нашла.

По данным следствия, находясь в храме, Новиков заявил, что намерен взять людей в заложники и "устроить шоу". Когда приехали силовики, он выбросил нож и сдался. Накануне инцидента он поссорился с родственниками, которые настаивали на его обращении в реабилитационный центр, ушел из дома, некоторые время бродил по городу, после чего заявился в храм.

После вступления в силу приговора Новиков будет этапирован в колонию-поселение для отбытия наказания.

Автор: "Кавказский узел"

События
14:00, 14 марта 2026
Житель Дагестана заподозрен в оправдании терроризма
11:02, 14 марта 2026
Боец из Северной Осетии убит на Украине
07:05, 14 марта 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
03:30, 14 марта 2026
Три человека пострадали во время атаки БПЛА на Кубани
00:27, 14 марта 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине
22:19, 13 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за повторное оставление части
Все события дня
Новости
06:06, 14 марта 2026
Житель Геленджика обвинен в призывах к терроризму
03:30, 14 марта 2026
Три человека пострадали во время атаки БПЛА на Кубани
Школа №5 в Анапе. Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты" https://yandex.com/maps/org/srednyaya_obshcheobrazovatelnaya_shkola_5_imeni_k_solovyanovoy/1801834090/panorama/?ll=37.332636%2C44.901535&panorama%5Bdirection%5D=72.100000%2C10.000000&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=37.331985%2C44.901370&panorama%5Bspan%5D=117.585778%2C60.000000&z=16
03:41, 13 марта 2026
Учебные заведения Сочи и Анапы изменили режим из-за атак дронов
Пожар в административном здании. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:46, 12 марта 2026
Кондратьев сообщил о погибших и пострадавших при атаке БПЛА
Житель Анапы, оштрафованный за свиную голову на заборе мечети в Адыгее в зале суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов Адыгеи
18:21, 12 марта 2026
Житель Анапы оштрафован за свиную голову на заборе мечети в Адыгее
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Кадр подтопленных улиц села Новокули Новолакского района. Фото: Народный фронт / Telegram-канал
13 марта 2026, 22:42
Жители села Новокули потребовали решить проблему подтопления улиц

Сергей Резник*. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Сергеем Резником*.
13 марта 2026, 19:41
Минюст объявил иноагентом журналиста Сергея Резника*

Флаги Грузии и Евросоюза. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 16:29
Грузия пообещала не принимать суда "теневого флота"

Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13 марта 2026, 13:34
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
