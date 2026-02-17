Адвокат призвал не учитывать награды Ногмова в деле об убийстве пенсионерки из Нальчика

Рустам Ногмов полностью признал вину в убийстве пенсионерки Нины Селезневой, заявил обвинитель на процессе в Нальчике. Сам Ногмов в последнем слове попросил суд "не наказывать его строго".

Как писал "Кавказский узел", 30 января 2025 года Рустам Ногмов, находясь на территории парковой зоны в Нальчике, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, без явного повода нанес руками и ногами незнакомой 86-летней женщине множественные телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась на месте. После этого он надругался над телом умершей. В конце ноября 2025 года в Верховном суде Кабардино-Балкарии началось рассмотрение уголовного дела в отношении 24-летнего нальчанина Ногмова.

На сегодняшнем судебном заседании обвинитель проанализировал доказательства. В своих показаниях Ногмов заявил, что не помнит убийства, сообщает "Газета Юга".

Продавщица магазина, с которой он беседовал ночью незадолго до преступления, сообщила, что тот рассказывал ей, что "собирается поступать в университет", "на онлайн-курсах обучался на массажиста".

Один из полицейских рассказал в суде, что когда Ногмова доставили в опорный пункт полиции на Кабардинской, он "в ходе беседы отрицал свою причастность к какому-либо преступлению, в том числе убийству". При этом сотрудник полиции заметил на одной из рук Ногмова "след, возможно оставленный человеческим зубом".

В показаниях друга Ногмова говорилось, что вечером 29 января 2025 Ногмов предложил ему купить мефедрон. Находясь в автомобиле во дворе одного из домов по проспекту Кулиева, они через интернет заказали 1,5 г наркотика стоимостью более 8 тысяч рублей. Примерно в 23 часа им пришла ссылка с фотографией "закладки" на пересечении улиц Байсултанова и Тарчокова, в одном из многоквартирных домов. Забрав наркотики, они проехали в микрорайон Искож, купили по пути вино, воду и сигареты, и около половины первого ночи арендовали в игровом клубе кабинку на полтора часа. Здесь они употребили мефедрон и играли в компьютерные игры. Друг подвез Ногмова в его двор и уехал. Почему Ногмов не пошел домой, а направился в парк, он не знает.

Согласно акту медосвидетельствования, в крови Ногмова обнаружены сразу несколько запрещенных веществ, в том числе мефедрон и метадон. При сексологическом обследовании у него не выявили "аномалий сексуальности" и "расстройств сексуального предпочтения, включая геронтофилию".

Обстоятельствами, смягчающими наказание, прокурор попросил считать признание вины, участие в боевых действиях и наличие госнаграды. Отягчающим - совершение преступления в состоянии опьянения.

Представляющий интересы супруга погибшей адвокат Алексей Шак заявил, что наличие у Ногмова государственной награды за участие в специальной военной операции, по его мнению, не может быть признано смягчающим обстоятельством. "Все его заслуги перед Отечеством меркнут ввиду совершения им инкриминируемых преступлений", - заявил адвокат в суде.

Адвокат Хабас Евгажуков предложил освободить его подзащитного от уголовной ответственности. Он указал, что первая экспертиза, проведенная в республиканском клиническом центре психиатрии и наркологии Минздрава Кабардино-Балкарии пришла к выводу, что "в момент совершения инкриминируемых деяний Ногмов не мог осознавать и руководить своими действиями… в результате потребления мефедрона и метадона в сочетании с алкогольными напитками".

Рустам Ногмов в последнем слове попросил суд "не наказывать его строго". Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора,