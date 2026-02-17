×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:27, 17 февраля 2026

Адвокат призвал не учитывать награды Ногмова в деле об убийстве пенсионерки из Нальчика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рустам Ногмов полностью признал вину в убийстве пенсионерки Нины Селезневой, заявил обвинитель на процессе в Нальчике. Сам Ногмов в последнем слове попросил суд "не наказывать его строго".

Как писал "Кавказский узел", 30 января 2025 года Рустам Ногмов, находясь на территории парковой зоны в Нальчике, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, без явного повода нанес руками и ногами незнакомой 86-летней женщине множественные телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась на месте. После этого он надругался над телом умершей. В конце ноября 2025 года в Верховном суде Кабардино-Балкарии началось рассмотрение уголовного дела в отношении 24-летнего нальчанина Ногмова.

На сегодняшнем судебном заседании обвинитель проанализировал доказательства. В своих показаниях Ногмов заявил, что не помнит убийства, сообщает "Газета Юга".

Кадр Рустам Ногмов следует за пенсионеркой Ниной Селезневой до ее убийства . Фото: Газета Юга / Telegram-канал

Продавщица магазина, с которой он беседовал ночью незадолго до преступления, сообщила, что тот рассказывал ей, что "собирается поступать в университет", "на онлайн-курсах обучался на массажиста".

Один из полицейских рассказал в суде, что когда Ногмова доставили в опорный пункт полиции на Кабардинской, он "в ходе беседы отрицал свою причастность к какому-либо преступлению, в том числе убийству". При этом сотрудник полиции заметил на одной из рук Ногмова "след, возможно оставленный человеческим зубом".

В показаниях друга Ногмова говорилось, что вечером 29 января 2025 Ногмов предложил ему купить мефедрон. Находясь в автомобиле во дворе одного из домов по проспекту Кулиева, они через интернет заказали 1,5 г наркотика стоимостью более 8 тысяч рублей. Примерно в 23 часа им пришла ссылка с фотографией "закладки" на пересечении улиц Байсултанова и Тарчокова, в одном из многоквартирных домов. Забрав наркотики, они проехали в микрорайон Искож, купили по пути вино, воду и сигареты, и около половины первого ночи арендовали в игровом клубе кабинку на полтора часа. Здесь они употребили мефедрон и играли в компьютерные игры. Друг подвез Ногмова в его двор и уехал. Почему Ногмов не пошел домой, а направился в парк, он не знает.

Согласно акту медосвидетельствования, в крови Ногмова обнаружены сразу несколько запрещенных веществ, в том числе мефедрон и метадон. При сексологическом обследовании у него не выявили "аномалий сексуальности" и "расстройств сексуального предпочтения, включая геронтофилию".

Обстоятельствами, смягчающими наказание, прокурор попросил считать признание вины, участие в боевых действиях и наличие госнаграды. Отягчающим - совершение преступления в состоянии опьянения.

Представляющий интересы супруга погибшей адвокат Алексей Шак заявил, что наличие у Ногмова государственной награды за участие в специальной военной операции, по его мнению, не может быть признано смягчающим обстоятельством. "Все его заслуги перед Отечеством меркнут ввиду совершения им инкриминируемых преступлений", - заявил адвокат в суде.

Адвокат Хабас Евгажуков предложил освободить его подзащитного от уголовной ответственности. Он указал, что первая экспертиза, проведенная в республиканском клиническом центре психиатрии и наркологии Минздрава Кабардино-Балкарии пришла к выводу, что "в момент совершения инкриминируемых деяний Ногмов не мог осознавать и руководить своими действиями… в результате потребления мефедрона и метадона в сочетании с алкогольными напитками".

Рустам Ногмов в последнем слове попросил суд "не наказывать его строго". Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора,

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мечеть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
22:39, 17 февраля 2026
Муфтияты республик Северного Кавказа назвали даты начала Рамадана
Шлагбаум перед автовокзалом в Нальчике. 21 января 2026 г. Фото: https://t.me/prockbr/1240
19:29, 17 февраля 2026
Шлагбаум перед автовокзалом в Нальчике перенесен после жалоб пассажиров
23:45, 15 февраля 2026
Юрист счел законным снижение компенсации пострадавшим при аварии на канатке в Нальчике
Канатная дорога на "Эльбрусе. Фото: «Северо-Кавказские новости» https://sk-news.ru/upload/iblock/63e/c7gfsboyq18ju21rdf1vcxwsnxr8vzqc/IMG_3355.jpg
11:48, 15 февраля 2026
Канатки на "Эльбрусе" возобновили работу
Канатная дорога на Эльбрусе. Фото: пресс-служба курорта https://resort-elbrus.ru/
14:57, 14 февраля 2026
Три канатные дороги на "Эльбрусе" закрыты из-за ветра
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Последние записи в блогах
Фото
17:51, 17 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Эркин Ёзен»  - поселок для малоимущих или «дворянское гнездо»?
Фото
12:08, 16 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Темные ночи. О судебных спорах и неосвещенном микрорайоне.
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Стоп-кадр: "Чрезвычайная ситуация на территории газонакопительной станции в Новом Хушете". Фото: "Молодежка" / Telegram-канал
17 февраля 2026, 19:16
Задержан подозреваемый в гибели человека при пожаре в Махачкале

Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru
17 февраля 2026, 16:58
Родственник Мовсара Коттоева осужден по делу о помощи боевикам

Задержание выходца из Чечни в Армении. Скриншот видео https://www.police.am/news/view/police100226.html
17 февраля 2026, 14:04
Уроженец Чечни депортирован из Армении после угроз убийством дочери

Пожар. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17 февраля 2026, 12:05
Пожар на кубанском нефтезаводе произошел после атаки БПЛА

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше