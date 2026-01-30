Семья подростка-инвалида из Краснодара отказалась от обжалования исключения из сборной за "нацистский жест"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родные подростка-инвалида из Краснодара получили уведомление, что юноша исключен из сборной по следж-хоккею, несмотря на заключение экспертизы, которая исключила сходство жеста спортсмена во время матча с нацистским приветствием. Семья подростка решила не обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", родные 15-летнего спортсмена-инвалида из Краснодара подали жалобу на решение о дисквалификации подростка до конца третьего круга чемпионата России по следж-хоккею за жест, «похожий на нацистское приветствие». Родственники утверждают, что юноша просто помахал кому-то на трибуне и заказали независимую экспертизу видео с матча. Подросток стал объектом травли в интернете. Эксперты не нашли признаков нацистского приветствия в жесте юноши.

Экспертное заключение, подготовленное специалистами Автономной некоммерческой организации «Региональный научно-исследовательский центр судебных экспертиз», было готово уже после заседания совета федерации. В нём указано, что зафиксированный на видео жест является вариацией «жеста победы», не содержит признаков угрозы, запугивания или экстремистской символики и существенно отличается от нацистского приветствия по положению руки и движению пальцев. Эксперты также изучили контекст матча, предыдущие жесты спортсмена, а также его поведение в реальной и виртуальной жизни и пришли к выводу, что оснований для обвинений не имеется.

Семья 15-летнего инвалида, следж-хоккеиста из Краснодара 29 января 2026 года получила копию официального письма Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, из которого следует, что подросток ещё в ноябре 2025 года был исключён из списка кандидатов в сборную команду России и отстранён от участия в ключевых соревнованиях.

Документ, подписанный президентом федерации Андреем Строкиным, был подготовлен по итогам заседания совета федерации, состоявшегося 26 ноября 2025 года. Письмо адресовано председателю Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и касается дисциплинарных мер в отношении спортсмена после инцидента на матче чемпионата России по следж-хоккею.

Согласно тексту письма, подросток исключён из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по дисциплине «хоккей-следж» до конца сезона 2025–2026 годов, а также не подлежит включению в сборную в сезоне 2026–2027 годов. Кроме того, подросток был дисквалифицирован от участия в финальном круге чемпионата России и первенстве России сезона 2025–2026 годов.

«Таким образом, речь идёт не только о временной дисквалификации на одном этапе турнира, но о мерах, которые фактически лишают несовершеннолетнего спортсмена возможности выступать в составе национальной команды и участвовать в главных официальных соревнованиях страны на протяжении как минимум полутора сезонов», - рассказал о юридических последствиях этого решения для спортсмена-инвалида не связанный с делом адвокат Олег Белов.

Эти решения были приняты до завершения независимой экспертизы, представленной семьей в декабре 2025 года и которая впоследствии не подтвердила обвинения в адрес подростка.

По словам родственников, экспертиза была направлена в дисквалификационную комиссию, однако на уже принятые решения она повлиять не могла.

«Мы только сейчас узнали, что ребёнка исключили из сборной ещё в ноябре. На тот момент никакой экспертизы ещё не было, никто не пытался разобраться и экспертов для этого не привлекал. Для нас это стало шоком», — рассказала корреспонденту «Кавказского узла» одна из родственниц подростка.

Семья подчёркивает, что в интересах ребёнка они решили отказаться от дальнейших жалоб.

"Мы не видим реальных перспектив что-то оспаривать. Нам прямо дали понять, что в конфликт вовлечены люди, которых называют участниками СВО. Мы боимся за психологическое состояние ребёнка. Каждый новый документ, каждое разбирательство для него — это сильнейшая травма", — пояснила собеседница.

Полученное письмо имеет серьёзные правовые последствия для подростка: «Исключение из списка кандидатов в сборную — это не формальность. Это означает, что спортсмен не может быть включён в национальную команду и участвовать в официальных соревнованиях высшего уровня. При этом решение было принято без учёта экспертного заключения и до его появления, что ставит под сомнение обоснованность таких мер», — пояснил Олег Белов.

По его словам, отказ семьи от дальнейших жалоб не означает признания вины. «В данном случае это попытка защитить несовершеннолетнего инвалида и члена семьи от дальнейшего давления. Само существование такого решения уже повлияло на его спортивную судьбу без учета доказанности его вины», — подчеркнул Белов.

Ранее «Кавказский узел» сообщал, что после инцидента на матче подросток стал объектом интернет-травли, а его родственники настаивали и продолжают настаивать на отсутствии в его действиях какого-либо экстремистского подтекста.