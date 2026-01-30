×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:28, 30 января 2026

Семья подростка-инвалида из Краснодара отказалась от обжалования исключения из сборной за "нацистский жест"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родные подростка-инвалида из Краснодара получили уведомление, что юноша исключен из сборной по следж-хоккею, несмотря на заключение экспертизы, которая исключила сходство жеста спортсмена во время матча с нацистским приветствием. Семья подростка решила не обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", родные 15-летнего спортсмена-инвалида из Краснодара подали жалобу на решение о дисквалификации подростка до конца третьего круга чемпионата России по следж-хоккею за жест, «похожий на нацистское приветствие». Родственники утверждают, что юноша просто помахал кому-то на трибуне и заказали независимую экспертизу видео с матча. Подросток стал объектом травли в интернете. Эксперты не нашли признаков нацистского приветствия в жесте юноши.

 Экспертное заключение, подготовленное специалистами Автономной некоммерческой организации «Региональный научно-исследовательский центр судебных экспертиз», было готово уже после заседания совета федерации. В нём указано, что зафиксированный на видео жест является вариацией «жеста победы», не содержит признаков угрозы, запугивания или экстремистской символики и существенно отличается от нацистского приветствия по положению руки и движению пальцев. Эксперты также изучили контекст матча, предыдущие жесты спортсмена, а также его поведение в реальной и виртуальной жизни и пришли к выводу, что оснований для обвинений не имеется.

Семья 15-летнего инвалида, следж-хоккеиста из Краснодара 29 января 2026 года получила копию официального письма Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, из которого следует, что подросток ещё в ноябре 2025 года был исключён из списка кандидатов в сборную команду России и отстранён от участия в ключевых соревнованиях.

Документ, подписанный президентом федерации Андреем Строкиным, был подготовлен по итогам заседания совета федерации, состоявшегося 26 ноября 2025 года. Письмо адресовано председателю Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и касается дисциплинарных мер в отношении спортсмена после инцидента на матче чемпионата России по следж-хоккею.

Согласно тексту письма, подросток исключён из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по дисциплине «хоккей-следж» до конца сезона 2025–2026 годов, а также не подлежит включению в сборную в сезоне 2026–2027 годов. Кроме того, подросток был дисквалифицирован от участия в финальном круге чемпионата России и первенстве России сезона 2025–2026 годов.

 «Таким образом, речь идёт не только о временной дисквалификации на одном этапе турнира, но о мерах, которые фактически лишают несовершеннолетнего спортсмена возможности выступать в составе национальной команды и участвовать в главных официальных соревнованиях страны на протяжении как минимум полутора сезонов», - рассказал о юридических последствиях этого решения для спортсмена-инвалида не связанный с делом адвокат Олег Белов.

Эти решения были приняты до завершения независимой экспертизы, представленной семьей в декабре 2025 года и которая впоследствии не подтвердила обвинения в адрес подростка. 

 По словам родственников, экспертиза была направлена в дисквалификационную комиссию, однако на уже принятые решения она повлиять не могла.

«Мы только сейчас узнали, что ребёнка исключили из сборной ещё в ноябре. На тот момент никакой экспертизы ещё не было, никто не пытался разобраться и экспертов для этого не привлекал. Для нас это стало шоком», — рассказала корреспонденту «Кавказского узла» одна из родственниц подростка.

 Семья подчёркивает, что в интересах ребёнка они решили отказаться от дальнейших жалоб.

"Мы не видим реальных перспектив что-то оспаривать. Нам прямо дали понять, что в конфликт вовлечены люди, которых называют участниками СВО. Мы боимся за психологическое состояние ребёнка. Каждый новый документ, каждое разбирательство для него — это сильнейшая травма", — пояснила собеседница.

Полученное письмо имеет серьёзные правовые последствия для подростка: «Исключение из списка кандидатов в сборную — это не формальность. Это означает, что спортсмен не может быть включён в национальную команду и участвовать в официальных соревнованиях высшего уровня. При этом решение было принято без учёта экспертного заключения и до его появления, что ставит под сомнение обоснованность таких мер», — пояснил Олег Белов.

По его словам, отказ семьи от дальнейших жалоб не означает признания вины. «В данном случае это попытка защитить несовершеннолетнего инвалида и члена семьи от дальнейшего давления. Само существование такого решения уже повлияло на его спортивную судьбу без учета доказанности его вины», — подчеркнул Белов.

Ранее «Кавказский узел» сообщал, что после инцидента на матче подросток стал объектом интернет-травли, а его родственники настаивали и продолжают настаивать на отсутствии в его действиях какого-либо экстремистского подтекста.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Поджигатели на железной дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:48, 30 января 2026
Два жителя Кубани обвинены в диверсии и госизмене
23:10, 29 января 2026
Суд заочно арестовал Ахмеда Билалова
22:17, 29 января 2026
Бывшая вице-губернатор Кубани отправлена под домашний арест
20:32, 29 января 2026
Суд подтвердил изъятие имущества основателя концерна "Покровский"
Мазутная крошка, найденная на пляже. 28 января 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2389
17:25, 29 января 2026
Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Участница протестов в Тбилиси с грузинским флагом перед кордоном полиции, декабрь 2024 года. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.
30 января 2026, 03:45
24 страны ОБСЕ задействовали Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Грузии

Мазутная крошка, найденная на пляже. 28 января 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2389
29 января 2026, 17:25
Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте

Пикет против застройки аллеи в ЮМР. Краснодар, 29 января 2026 г. Фото: https://t.me/news_93_ru/29030
29 января 2026, 15:28
Гордума Краснодара на фоне пикета одобрила сокращение сквера на Рождественской набережной

Кадр видео с обращением детсадовцев к Алаудинову. 26 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/17994
29 января 2026, 12:31
Видео с обращением детсадовцев к Алаудинову обернулось проверками

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше