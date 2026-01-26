×

20:55, 26 января 2026

Дагестанский чиновник арестован по делу о махинациях с земельным участком

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца бывшего руководителя территориального управления Росимущества в Дагестане. Ущерб от действий чиновника следствие оценило в 16,5 млн рублей.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане был задержан бывший руководитель территориального управления Росимущества, подозреваемый в незаконной передаче земельного участка в аренду и собственность. По версии следствия, с 2021 по 2024 год чиновник принял незаконные решения о предоставлении земельного участка, находящегося в федеральной собственности, сначала в аренду, а затем в собственность гражданам, не имевшим лицензий на пользование недрами.

По версии следствия, в 2021 году подозреваемый в отсутствии у местного жителя лицензии на пользование недрами незаконно вынес распоряжение о предоставлении ему земельного участка с разрешением использовать "под нефтяную скважину" в аренду без проведения торгов.

Позднее земля была передана в аренду другому человеку, также не имеющему соответствующей лицензии, а в январе 2024 года участок был выкуплен при помощи незаконно вынесенного подозреваемым распоряжения. Действия чиновника, по версии следствия, причинили ущерб в 16,5 млн рублей, сообщила сегодня пресс-служба судов Дагестана в Telegram-канале.

Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий . "Рассмотрев ходатайство, суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу  сроком на два месяца, то есть до 24 марта 2026 года", - говорится в сообщении суда.

Имя подозреваемого в сообщении не указано. Согласно публикациям в телеграм-канале территориального управления (ТУ) Росимущества в Дагестане, в 2023 году ведомство возглавлял Умахан Абакаров.

15 ноября 2021 года РИА "Дербент" сообщало, что ТУ "Росимущества "в статусе врио возглавляет Умахан Абакаров, который пришел на смену Абдулпатаху Амирханову, ставшему премьер-министром Дагестана.

О том, что Умахан Абакаров покинул должность руководителя ТУ "Росимущества" в Дагестане, 9 сентября 2025 года сообщило издание "Дагестанская правда".

"Кавказский узел" писал, что по этой же уголовной статье был обвинен бывший врио мэра Махачкалы Магомед Сулейманов. По версии следствия, Сулейманов в 2016 году подписал постановление о передаче земельного участка по заниженной цене в собственность ОАО "Даггаз". На основании этого постановления участок кадастровой стоимостью свыше 96 миллионов рублей был продан.

Однако суд пришел к выводу, что у Сулейманова не было умысла и личной заинтересованности в продаже земельного участка, а решение о предоставлении участка он принял на законных основаниях. В результате 5 июля 2022 года суд полностью оправдал Сулейманова.

Оправдание Сулейманова возмутило главу Дагестана Сергея Меликова, который счел это решение противоречащим идеям справедливости и неизбежности наказания.

Автор: "Кавказский узел"

