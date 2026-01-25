Подъем уровня воды в реках до критических отметок зафиксирован в ряде регионов Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В нескольких регионах Краснодарского края из-за таяния снега зафиксирован подъем воды в реках, в Новороссийске произошли подтопления.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о поднятии уровня воды в нескольких реках до неблагоприятных отметок.

В частности, по данным оперштаба, в Северском районе до неблагоприятных отметок поднялся уровень воды в реке Афипс, в Горячем Ключе - в реке Каверзе. Также фиксируется повышенный уровень воды в реках Псекупс и Чепси. В Сочи, Апшеронском, Белореченском районах также поднялся уровень воды в реках, но пока неблагоприятных отметок он не достиг, следует из сообщения, опубликованного 24 января.

Ранее оперштаб сообщил, что из-за таяния снега поднялся уровень воды в хуторе Горном и селе Мысхако в Новороссийске. Подтопления зафиксированы во внутригородских районах, Цемдолине, Глебовском и Кирилловке.

В Геленджике уровень воды поднялся высоко в реке Мезыбь в селе Дивноморское, в Джанхоте в районе села Прасковеевка, в Яшамбе в селе Виноградное. Также подъем уровня воды в реках без достижения неблагоприятных отметок наблюдается в Абинском, Крымском районах, Туапсинском муниципальном округе.

В Краснодаре для ликвидации возможных подтоплений в связи с таянием снега будут задействованы 52 единицы спецтехники, пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

35 машин и 17 мотопомп для откачивания воды уже работает на улицах Есенина, Мусоргского, Автомобильной и по другим адресам, коммунальные службы осуществляют мониторинг улиц на предмет подтоплений.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе прошлого года в Туапсинском округе и Горячем Ключе поднялась вода в реках, затопило жилые дома и улицы, власти отчитались об эвакуации жителей. Также разрушено несколько мостов, а три села были отключены от электричества.