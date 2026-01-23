Высокопоставленных бывших полицейских осудили на Кубани за взятку удобрениями

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд на Кубани назначил штрафы бывшим сотрудникам полиции Андрею Колонтаевскому и Александру Моисеенко по делу о превышении полномочий и взятке в крупном размере. По версии суда, силовики требовали в качестве взятки амиачную селитру.

Красноармейский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Андрея Колонтаевского и Александра Моисеенко. Бывшие сотрудники полиции признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных в превышении полномочий 1 и получении взятки в крупном размере 2 .

По версии следствия, в 2025 году они потребовали от работников предприятия "Россия" АО "Агрокомплекс" имени Ткачева десять мешков аммиачной селитры общей стоимостью 236 тысяч рублей в обмен на невозбуждение уголовного дела, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

На следующий день бывшие полицейские прислали транспорт для погрузки удобрений весом около десяти тонн. Груз был задержан сотрудниками ДПС из-за отсутствия сопроводительных документов, после чего на место вызвали следственно-оперативную группу.

Суд назначил Колонтаевскому штраф в размере 3,57 млн рублей, лишил права занимать должности в правоохранительных органах на пять лет и специального звания "подполковник полиции". Моисеенко оштрафован на 3,33 млн рублей, лишен права службы на четыре года и звания "майор полиции". При уклонении от уплаты штрафа наказание может быть заменено иным видом. Приговор не вступил в законную силу, уточнил суд.

"Кавказский узел" также писал, что житель Кубани Федор Валько намерен обжаловать приговор пытавшим его силовикам в кассации. Извинения, которые направили ему из органов МВД, стали вынужденной формальностью, до приговора ведомство характеризовало осужденных как образцовых сотрудников.