Два руководителя районной больницы в Ростовской области обвинены в фиктивном трудоустройстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Семикаракорске задержаны два руководителя районной больницы, обвиняемые в фиктивном трудоустройстве.

Двух руководителей Семикаракорской центральной районной больницы в Ростовской области задержали по обвинению в мошенничестве.

По данным областного главка МВД, задержанные организовали схему фиктивного трудоустройства на руководящие должности в медицинское учреждение. Проведены обыски по местам работы и жительства, изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, мобильные телефоны и документация, пишет 18 января 1rnd.ru.

Незаконный доход от их деятельности оценен в 254 тысячи рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям 292 (служебный подлог), 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 159 (мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации.

