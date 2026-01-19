Два руководителя районной больницы в Ростовской области обвинены в фиктивном трудоустройстве
В Семикаракорске задержаны два руководителя районной больницы, обвиняемые в фиктивном трудоустройстве.
Двух руководителей Семикаракорской центральной районной больницы в Ростовской области задержали по обвинению в мошенничестве.
По данным областного главка МВД, задержанные организовали схему фиктивного трудоустройства на руководящие должности в медицинское учреждение. Проведены обыски по местам работы и жительства, изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, мобильные телефоны и документация, пишет 18 января 1rnd.ru.
Незаконный доход от их деятельности оценен в 254 тысячи рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям 292 (служебный подлог), 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 159 (мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце декабря прошлого года в Ростова-на-Дону был задержан начальник управления производства медицинской техники оборонного предприятия "Алмаз" по подозрению в злоупотреблении полномочиями.
