Жители двух домов в Сочи заявили о нарушении их прав

Земельный участок на улице Цюрупы в Сочи, на котором расположены сгоревшая в 2016 году двухэтажка и 12-этажка 2014 года постройки, находится в муниципальной собственности. Собственники заявили о нарушении их прав, жильцы многоэтажки опасаются, что дом могут признать самовольной постройкой и снести

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году в многоквартирном доме № 4 на улице Цюрупы произошел пожар. По данным властей, возгорание проводки произошло в мастерской художника, однако жители дома уверены, что ответственность за пожар должен понести застройщик, который возвел многоэтажку в опасной близости от дома. В сентябре 2025 года жители сгоревшего дома получили иски о его сносе. Они считают, что требование связано с деятельностью застройщика, который построил многоэтажку в опасной близости от их дома.

Жильцы 12-квартирного дома, который теперь сгорел, заявляли, что при строительстве многоэтажного дома лишились придомовой территории. Дом возведен с разрешения архитектуры города и прошел госэкспертизу, возражал застройщик.

16 января жители аварийного дома № 4 по улице Цюрупы в Сочи, сгоревшего в 2016 году, а также собственники квартир в высотном доме, построенном рядом по тому же адресу в 2014 году, получили ответ из Росреестра на вопрос, кому принадлежит земля под их домами и на каком основании. Копия ответа имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Ответ подписан заместителем начальника Управления методического обеспечения и анализа в сфере регистрации прав и кадастрового учета Росреестра И.В. Домрачевой. Из документа следует, что земельный участок площадью 2100 кв. м., на котором расположены два многоквартирных дома - старый двухэтажный и 12-этажка 2014 года постройки до настоящего времени зарегистрирован в муниципальной собственности города Сочи. Росреестр признаёт, что «вопрос правового режима этого участка не урегулирован» и указывает на необходимость «дополнительной проработки статуса участка с органами местного самоуправления».

«На земельный участок [...] зарегистрировано право собственности муниципального образования город-курорт Сочи», - говорится в ответе. При этом ведомство напоминает положения статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которым «земельный участок под многоквартирным домом является общим имуществом собственников помещений».

По словам жителей новостройки, отец застройщика в "1990-е годы приватизировал нежилое здание по адресу: улица Цюрупы, 4, после чего перевёл его в жилое и распродал квартиры". Однако, несмотря на появление многоквартирного дома, земельный участок под ним так и не был передан жильцам, что, по мнению собственников, противоречит статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации и закону «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» № 189-ФЗ.

В 2014 году сам застройщик возвел с согласия чиновников мэрии высотный жилой дом на прилегающем муниципальном участке. Общая площадь муниципальной земли, на котором расположились два дома - 2100 квадратных метров.

«Квартиры в высотке были распроданы, однако земельный участок под домом в собственность нас, его жильцов так и не передан, что лишает нас возможности оформить общее имущество и создаёт риск признания дома самовольной постройкой», - прокомментировала ситуацию корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома Елена Потапова.

Происходящее укладывается в типичную для Сочи схему, считает юрист по образованию, бывший сотрудник городской администрации, житель сгоревшего дома Андрей Пузанов.

Чиновники передают участки под застройку без законных оснований, закрывают глаза на строительство многоквартирных домов, затем квартиры распродаются, а спустя годы та же администрация выходит в суд с исками о сносе

«В Сочи годами создавались условия для мошенничества с муниципальными землями. Особенного после введения закона о приватизации муниципального и частного имущества в 90-х. Чиновники передают участки под застройку без законных оснований, закрывают глаза на строительство многоквартирных домов, затем квартиры распродаются, а спустя годы та же администрация выходит в суд с исками о сносе - либо к застройщикам, либо к жильцам», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, умышленно создаётся «правовой коллапс», в котором деньги граждан исчезают бесследно, "крайних" не найти, суды и правоохранители отстаивают права администрации, а люди остаются без жилья.

Пузанов утверждает, что именно из-за разоблачения подобных схем он ушёл из администрации, а вскоре с аналогичной ситуацией столкнулась и его семья. «Я с сестрой годами собирали деньги на отдельную квартиру, влезли в долги, а в итоге остались ни с чем и живем у родителей», - посетовал он.

Независимый юрист Семен Костюченко считает, что ключевая проблема - «умышленные мошеннические действия органов власти на протяжении длительного времени, за что ряд распорядительных чиновников Сочи отбывают наказание за мошенничество, взятки, превышения полномочий именно по земельным делам и незаконной застройкой курорта».

Разрешать строительство частных многоквартирных домов на муниципальной земле и не передавать эту землю в общую собственность жильцов прямо запрещено законом

«Разрешать строительство частных многоквартирных домов на муниципальной земле и не передавать эту землю в общую собственность жильцов прямо запрещено законом. Это не ошибка, а системная практика, создающая коррупционные риски для осужденных чиновников, меняющих свои кабинеты на нары в тюремных камерах», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Собственники квартир в высотке опасаются за свою судьбу. Жительница дома Марина К. сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что им отказывают в оформлении права на землю из-за недостаточного размера участка. «Нам прямо говорят: "Участок слишком маленький". Но дом уже построен, мы купили квартиры законно. С разрешения той же мэрии построен дом. Теперь мы боимся, что нас признают нарушителями, и дом могут снести. Нам говорят сейчас, что новые мэры не отвечают за действия старых. В то время, когда мы покупали квартиры, администрацию возглавлял «олимпийский мэр» Анатолий Пахомов и никаких запретов на стройку и продажу квартир не было. Теперь в Сочи новый мэр, что у него в голове - неизвестно [...] Ситуация в городе с недвижимостью очень нестабильная. Много домов, таких, как наш, просто сносят бульдозерами», - сказала она, добавив, что кадастровая стоимость земли под домом на момент покупки квартиры превышала 250 миллионов рублей.

Отвечать, как обычно, придётся не чиновникам и не застройщику, а нам

Еще один собственник квартиры в новостройке Игорь С. признается корреспонденту "Кавказского узла", что жильцы дома понимают суть проблемы. «Мы понимаем, что стоим на земле, которая по нормам не предназначена для такого дома. И отвечать, как обычно, придётся не чиновникам и не застройщику, а нам. И тому масса примеров в Сочи», - отметил он.

На 20 января в Центральном районном суде Сочи назначено рассмотрение иска, поданного от имени жильцов высотки к погорельцам с требованием снести сгоревший дом силами его собственников. «Абсурдный иск принят в производство», - сообщил Андрей Пузанов.

При этом жители обоих домов задаются вопросом, как участок может считаться муниципальным, если старый двухэтажный дом стоит на нем более 35 лет, а новая 12-этажка - с 2014. Оба дома имеют один адрес - улица Цурюпы, 4, и стоят впритык друг к другу. Жильцы новостройки опасаются, что сложившаяся ситуация может стать предлогом для сноса обоих домов, выселения людей в никуда и последующей застройки участка уже "по нормативам".

Ответ из Росреестра является «не просто формальной отпиской, а доказательством того, что правовой статус земли десятилетиями сознательно оставляли в подвешенном состоянии», - полагает Игорь С.

Андрей Пузанов сообщил, что уже не знает, куда писать и на кого жаловаться. "Всюду круговая порука. Был в кабинетах прокуроров, следователей СКР и даже ФСБ, полицейских… Копировал и приносил документы, лично все разъяснял, показывал нормативную базу… В итоге ноль реакции уже ровно 10 лет! Все работники этих структур либо делают вид, что ничего не понимают, либо откровенно дают понять, что ничего понимать не хотят. И что в этой ситуации можно сделать? Ездил в Москву, но оттуда все по вертикали спускается вниз. А внизу пустые отписки либо признание наших прав, как в ответе Росреестра, и в том же время попытка рассказать, что Росреестр не причем. Но как не при чем, если именно они регистрировали право собственности на нашу землю за муниципалитетом", - задается он вопросом.

