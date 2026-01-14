Пострадавшие от аферы с маткапиталом в Карачаево-Черкесии добиваются уголовного преследования всех причастных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Карачаево-Черкессии Галимат Охтова обратилась с заявлением о возбуждении нового уголовного дела по факту хищения у ее дочери Анжелины Каровой маткапитала на основании «вновь открывшихся обстоятельств». Две женщины, которые в ходе расследования другого дела признались в хищении, проходили лишь в качестве свидетелей. Карова получала от осужденной Караевой по пять тысяч раз в три месяца в качестве возмещения ущерба, но выплаты прекратились.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 декабря 2021 года Черкесский городской суд приговорил к лишению свободы сроком на три года и шесть месяцев условно жительницу Карачаево-Черкесии Марьям Караеву по делу о хищении материнского капитала, выделенного Анжелине Мамбетовой (на то время Каровой) в связи с рождением второго ребенка. Суд также обязал осужденную вернуть потерпевшей сумму материнского капитала – 403 000 рублей, моральный вред в размере 150 тысяч рублей и расходы на адвоката в сумме 35 тысяч рублей. 29 марта 2022 года Верховный суд Карачаево-Черкессии оставил в силе приговор Мариям Караевой. Приставы не принимают мер для взыскания долга с Марьям Караевой, осужденной ранее условно за хищение маткапитала, заявила пострадавшая.

Дело о хищении средств материнского капитала рассматривалось Черкесским городским судом с августа 2019 года. Мамбетова хотела приобрести на маткапитал у своей матери Галимат Охтовой комнату в общежитии. Оформление сделки доверила посредникам. Дело о мошенничестве было возбуждено только спустя семь месяцев после заявления Галимат Охтовой о хищении. Мариям Караева признала свою вину в хищении денег.

Как сообщила Галимат Охтова, потеря средств материнского капитала тяжело сказалась на финансовом положении ее дочери и внуков.

"Она не смогла приобрести жилье. Кроме того, у одного из ее детей имеется врожденное заболевание и раз в год нам приходится возить его на лечение в Москву, каждый раз это связано со значительными затратами. Средства материнского капитала могли бы облегчить наше положение, однако Караева не спешить нам их вернуть по решению суда. Раз в три месяца присылает по 5 тысяч рублей. Всего она вернула небольшими суммами около 210 тысяч рублей. Сейчас она вообще отказалась возвращать оставшуюся часть", - рассказала Охтова корреспонденту "Кавказского узла".

После того как Караева была осуждена, правоохранительными органами Карачаево-Черкесии было возбуждено другое уголовное дело в отношении организованной группы, которая на территории КЧР занималась мошенничеством со средствами материнского капитала.

"Подозреваемые заключали с женщинами фиктивные сделки по приобретению жилья и получению ссуд. Затем в территориальные подразделения Пенсионного фонда направлялись документы для получения соцвыплат. Деньги поступали на счета участников преступного сообщества в качестве погашения несуществующих кредитов. Держательницы сертификатов оставались без жилья", - сообщало в сентябре 2022 года следственное управление Следкома России по Карачаево-Черкесии.

К уголовной ответственности были привлечены 14 женщин. По делу проходит 30 потерпевших, сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей. В деле фигурирует в том числе и осужденная Караева, Каппушева и другие.

Галимат Охтова сообщила, что она неоднократно обращалась в правоохранительные органы Карачаево-Черкесии с заявлением о возбуждении нового уголовного дела в отношении так называемых "неустановленных лиц", которые фигурировали по делу Караевой. Личности этих фигурантов были установлены по уголовному делу 14-ти. Однако ей отказывают в этом.

В одном из ответов (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится: "Сообщаю, что Ваше обращение, поступившее в отдел МВД России по г. Черкесску 10 сентября 2025 года... рассмотрено. Уголовное дело №... выделено 10.09.2019 года из уголовного дела №... по обвинению Караевой М.В. в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Сообщаю, что по вышеуказанному уголовному делу проведен весь комплекс следственных, оперативно-разыскных и иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления. По результатам вышеуказанных мероприятий, обстоятельства о причастности к совершению мошенничества в отношении Каровой А.Р. со стороны иных лиц не установлены. 30 октября 2024 года предварительное следствие по уголовному делу... приостановлено ... в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых". Ответ подписан начальником следственного отдела Арсением Смакуевым.

Между тем, в материалах следствия по уголовному делу о 14-ти обвиняемых по делу о мошенничестве, в частности, в признательных показаниях Караевой и Каппушевой подробно говорится, как они действовали, чтобы мошенническим путем завладеть материнским капиталом Каровой.

Адвокат Охтовой считает, что есть все основания возбудить уголовное дело в рамках статьи 140 УПК в связи с установлением лиц, которые ранее считались неустановленными.

"На сегодняшний день по всем обстоятельствам эти лица установлены по другому уголовному делу, и в соответствии с этими материалами их следует привлечь к уголовной ответственности»", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сама Охтова отметила, что она преследует цель возместить нанесенный ее дочери материальный ущерб – вернуть похищенные деньги в полном объеме.