×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:00, 14 января 2026

Пострадавшие от аферы с маткапиталом в Карачаево-Черкесии добиваются уголовного преследования всех причастных

Сертификат на маткапитал. Скриншот фото https://meta.ltd/metastroy/matkapital-mozhno-budet-vlozhit-v-stroitelstvo-doma?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Карачаево-Черкессии Галимат Охтова обратилась с заявлением о возбуждении нового уголовного дела по факту хищения у ее дочери Анжелины Каровой маткапитала на основании «вновь открывшихся обстоятельств». Две женщины, которые в ходе расследования другого дела признались в хищении, проходили лишь  в качестве свидетелей. Карова получала от осужденной Караевой по пять тысяч раз в три месяца в качестве возмещения ущерба, но выплаты прекратились.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 декабря 2021 года Черкесский городской суд приговорил к лишению свободы сроком на три года и шесть месяцев условно жительницу Карачаево-Черкесии Марьям Караеву по делу о хищении материнского капитала, выделенного Анжелине Мамбетовой (на то время Каровой) в связи с рождением второго ребенка. Суд также обязал осужденную вернуть потерпевшей сумму материнского капитала – 403 000 рублей, моральный вред в размере 150 тысяч рублей и расходы на адвоката в сумме 35 тысяч рублей. 29 марта 2022 года Верховный суд Карачаево-Черкессии оставил в силе приговор Мариям Караевой. Приставы не принимают мер для взыскания долга с Марьям Караевой, осужденной ранее условно за хищение маткапитала, заявила пострадавшая.

Дело о хищении средств материнского капитала рассматривалось Черкесским городским судом с августа 2019 года. Мамбетова хотела приобрести на маткапитал у своей матери Галимат Охтовой комнату в общежитии. Оформление сделки доверила посредникам. Дело о мошенничестве было возбуждено только спустя семь месяцев после заявления Галимат Охтовой о хищении. Мариям Караева признала свою вину в хищении денег.

Как сообщила Галимат Охтова, потеря средств материнского капитала тяжело сказалась на финансовом положении  ее дочери и внуков.

"Она не смогла приобрести жилье. Кроме того, у одного из ее детей имеется врожденное заболевание и раз в год нам приходится возить его на лечение в Москву, каждый раз это связано со значительными затратами. Средства материнского капитала могли бы облегчить наше положение, однако Караева не спешить нам их вернуть по решению суда. Раз в три месяца присылает по 5 тысяч рублей. Всего она вернула небольшими суммами около 210 тысяч рублей. Сейчас она вообще отказалась возвращать  оставшуюся часть", - рассказала Охтова корреспонденту "Кавказского узла".

После того как Караева была осуждена, правоохранительными органами Карачаево-Черкесии было возбуждено другое уголовное дело в отношении организованной группы, которая на территории КЧР занималась мошенничеством со средствами материнского капитала.

"Подозреваемые заключали с женщинами фиктивные сделки по приобретению жилья и получению ссуд. Затем в территориальные подразделения Пенсионного фонда направлялись документы для получения соцвыплат. Деньги поступали на счета участников преступного сообщества в качестве погашения несуществующих кредитов. Держательницы сертификатов оставались без жилья", - сообщало в сентябре 2022 года следственное управление Следкома России по Карачаево-Черкесии.

К уголовной ответственности были привлечены 14 женщин. По делу проходит 30 потерпевших, сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей. В деле фигурирует в том числе и осужденная Караева, Каппушева и другие.

Галимат Охтова сообщила, что она неоднократно обращалась в правоохранительные органы Карачаево-Черкесии с заявлением о возбуждении нового уголовного дела в отношении так называемых "неустановленных лиц", которые фигурировали по делу Караевой. Личности этих фигурантов были установлены по уголовному делу 14-ти. Однако ей отказывают в этом.

В одном из ответов (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится: "Сообщаю, что Ваше обращение, поступившее в отдел МВД России по г. Черкесску 10 сентября 2025 года... рассмотрено. Уголовное дело №... выделено 10.09.2019 года из уголовного дела №... по обвинению Караевой М.В. в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.  Сообщаю, что по вышеуказанному уголовному делу  проведен весь комплекс  следственных, оперативно-разыскных и иных мероприятий, направленных на установление  всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления. По результатам вышеуказанных мероприятий, обстоятельства о причастности к совершению мошенничества в отношении Каровой А.Р. со стороны иных лиц не установлены. 30 октября 2024 года предварительное следствие по уголовному делу... приостановлено ... в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению  в качестве обвиняемых".  Ответ подписан начальником следственного отдела Арсением Смакуевым.

 Между тем, в материалах следствия по уголовному делу о 14-ти обвиняемых по делу о мошенничестве, в частности, в признательных показаниях Караевой и Каппушевой подробно говорится, как они действовали, чтобы мошенническим путем завладеть материнским капиталом Каровой.

Адвокат Охтовой считает, что есть все основания  возбудить уголовное дело  в рамках статьи 140 УПК  в связи с установлением лиц, которые ранее считались неустановленными.

"На сегодняшний день по всем обстоятельствам эти лица установлены по другому уголовному делу, и в соответствии с этими материалами их следует привлечь к уголовной ответственности»", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сама Охтова отметила, что она преследует цель возместить нанесенный ее дочери материальный ущерб – вернуть похищенные деньги в полном объеме.  

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:55, 14 января 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
17:52, 14 января 2026
Четверо осужденных в Азербайджане на длительные сроки переданы Армении
08:20, 14 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
03:48, 14 января 2026
Несколько многоэтажек повреждены в Ростове-на-Дону во время воздушной атаки
22:05, 13 января 2026
Участник РДК* приговорен к длительному сроку за вербовку жителей Грузии
16:57, 13 января 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Волгоградской области
Все события дня
Новости
Рауф Арашуков в зале суда. 13 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/genprocrf/5835
14:39, 13 января 2026
Рауф Арашуков признан виновным по делу о взятке
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
07:59, 9 января 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8450
Оперативник на фоне гор. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:15, 6 января 2026
За неделю с 29 декабря по 4 января в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России убит один человек
19:20, 1 января 2026
Боец из Карачаево-Черкессии убит в военной операции
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
02:31, 1 января 2026
Власти признали убитыми в зоне СВО не менее 8400 бойцов с юга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:49, 15 декабря 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года. Фото http://kavtoday.ru/8205 Теракт в Кизляре и Первомайском 9-18 января 1996 года

Последние записи в блогах
Фото
15:35, 13 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
27
Дело о хищении материнского капитала в КЧР. Возместят ли потерпевшим ущерб?
Фото
22:10, 15 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Депутаты на выход. В Карачаево-Черкесии ликвидируют местные органы власти
Фото
13:12, 27 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
«Это не ЧП... Это катастрофа». Инцидент в Кисловодске с межнациональным подтекстом
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Дорожная техника убирает мешки с мазутом. 14 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/shtab_delfin/1771
14 января 2026, 19:27
Волонтеры сообщили о сборе 635 мешков мазута у мыса Тузла

Аслан Трахов. Фото: ALDOR46 / Wikipedia
14 января 2026, 12:57
Оставлено в силе решение о конфискации активов Аслана Трахова

Свалка мусора на окраине Сунжи. 13 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/fortangaorg/21212
14 января 2026, 11:58
Власти признали нерешенную проблему свалки мусора на окраине Сунжи

Сотрудник МЧС. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
13 января 2026, 21:36
Жительница Таганрога погибла в результате атаки БПЛА

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше