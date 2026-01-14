Сельчане в Дагестане пожаловались на отсутствие питьевой воды

Жителям махачкалинского поселка Сулак подаётся техническая вода из одноименной реки, которую невозможно пить. Обращения к чиновникам не приводят к решению проблемы, пожаловались сельчане.

Обращение жителей ПГТ Сулак (входит в городской округ города Махачкала, - прим. "Кавказского узла") опубликовал сегодня Telegram-канал "Тут Дагестан", насчитывающий более 256 тысяч подписчиков. К 18.45 мск публикация набрала более 19 тысяч просмотров.

"Просим рассмотреть сложившуюся проблему с водоснабжением нашего посёлка. В настоящее время нам подаётся техническая вода из реки Сулак, которую невозможно использовать сразу, так как никаких очистительных процедур не проводится. Воду приходится отстаивать в бассейнах, и только после этого её можно употреблять для питья и бытовых нужд", - сообщили жители.

Также, по словам сельчан, есть проблемы с установленными тарифами на оплату воды. "Изначально плата составляла 60 рублей с человека, однако в 2025 году тариф вырос до 230 рублей с человека, плюс дополнительно начисляли 200 рублей в качестве пени за отсутствие счётчика. При этом тем, кто хотел установить счётчики, сообщали, что их установка невозможна, так как вода слишком грязная и приборы будут быстро выходить из строя", - говорится в обращении.

Жители пишут, что сильное недовольство населения села вызвал тот факт, что с января 2026 года тариф вырос уже до 463 рублей с человека с учётом коэффициента за отсутствие счётчика, но вода часто отсутствует. При этом оплату взимают как за полный месяц бесперебойной подачи воды, и перерасчёт за дни, когда водоснабжения не было, не производится.

"Большая просьба придать огласке нашу проблему, так как иным способом нас просто не слышат", - написали жители в своем обращении.

К 19.00 мск "Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения" не отреагировал на жалобу сельчан.

22 сентября 2025 года ведомство в своем Telegram-канале сообщило, что в связи с прошедшими обильными осадками на реке Сулак наблюдается повышенная мутность воды. В результате возможно временное помутнение водопроводной воды. Оператор рекомендовал воздержаться от использования данной воды для питья и приготовления пищи либо предварительно кипятить её перед применением.

"Кавказский узел" также писал, что в Каспийске было возбуждено уголовное дело по факту длительного отсутствия водоснабжения. Для части горожан подача воды в нормальном режиме до сих пор не восстановлена.