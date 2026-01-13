×

23:58, 13 января 2026

ЕСПЧ признал неправомерным уголовное преследование Эльгиза Гахраманова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд по правам человека в Страсбурге признал неправомерным уголовное преследование азербайджанского активиста Эльгиза Гахрамана (Гахраманова) по делу о наркотиках в 2016 году. ЕСПЧ обязал правительство Азербайджана выплатить ему компенсацию на сумму свыше 12 тысяч евро.

Как сообщал "Кавказский узел", Эльгиз Гахраманов был арестован в августе 2016 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере и в январе 2017 года осужден на 5,5 лет лишения свободы. Активисты истинной причиной уголовного дела назвали саркастические записи в Facеbook о конституционном референдуме, который прошел 26 сентября 2016 года. Bерховный суд Азербайджана сократил срок наказания до трех лет лишения свободы. В марте 2019 года Гахраманов был досрочно освобожден в связи с помилованием. 

Европейский суд по правам человека сегодня объявил решение по жалобе члена движения Nida («Возглас») Эльгиза Гахрамана на неэффективное расследование его обращений в связи с полицейским насилием, а также нарушение права на справедливое судебное разбирательство и содержания под стражей без основательных подозрений.

Жалоба Гахрамана была связана с его уголовным преследованием после критического высказывания относительно предлагаемых в 2016 году поправок в Конституцию, снижающих возрастной ценз для кандидатов в президенты. 

Активист, в частности, пожелал, чтобы длительность жизни потенциального кандидата в президенты была столь же непродолжительной, как и у средневекового сефевидского правителя Шаха Исмаила. По мнению заявителя, это его высказывания в социальных сетях властями было экстраполировано на сына действующего президента страны и за подобную мысль его арестовали по ложному обвинению, говорится в постановлении ЕСПЧ. 

В жалобе Гахраман указал также, что выдвинутое ему обвинение в незаконном обороте героина массой 3,315 граммов было сфабриковано и он был принужден к самоговору в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана под физическим насилием. 

ЕСПЧ установил нарушение процессуальной части статьи 3 Европейской Конвенции прав человека (запрет пыток и бесчеловечного обращения), а именно обязательства правительства эффективно расследовать заявления о насилии. Суд также постановил, что жалоба Гахрамана на содержание его в металлической клетке во время судебного процесса была обоснованной, и признал это «унижающим достоинство обращением, нарушающим статью 3 Конвенции».

Кроме того, ЕСПЧ счел, что арест и задержание Гахрамана нарушали статью 5.1  Европейской Конвенции, которая гарантирует право на личную неприкосновенность, поскольку не было представлено обоснованных первичных доказательств вины активиста. В решении подчеркивается, что в материалах дела не было четко указано, каким образом была получена «оперативная информация» о причастности Гахрамана к наркоторговле, также отсутствовала информация о  личности источника и достоверность информации.

Расследование в основном ограничилось обысками, никаких дополнительных доказательств связи Гахрамана с наркоторговлей представлено не было, отмечается в решении ЕСПЧ.

Национальные суды Азербайджана ненадлежащим образом оценили жалобы относительно обстоятельств получения доказательств против Гахрамана и их достоверности. В связи с этим ЕСПЧ также установил нарушение статьи 6.1 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции.

Эльгиз Гахраман также заявил, что главной целью его задержания было наказание за его социально-политическую активность и деятельность в Nida. ЕСПЧ оценил эту жалобу в соответствии со статьей 18 Конвенции (применение ограничений прав в целях, не предусмотренных Конвенцией) и установил нарушение данной статьи.

ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить Эльгизу Гахраману 10 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и 2 054,81 евро в качестве компенсации судебных издержек. 

Страсбургский суд объединил в одном производстве две жалобы активиста – на  бесчеловечное обращение в полиции и на неправомерный арест, пояснил юрист Фариз Гасымлы, представлявший Гахрамана в ЕСПЧ, корреспонденту «Кавказского узла». 

Он отметил, что первоначально суд без основательных доказательств приговорил Гахрамана к 5,5 годам лишения свободы по статье о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Впоследствии Верховный суд смягчил наказание переквалицировав обвинение на более мягкую статью (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ) и сократил срок наказания до трех лет лишения свободы. Однако, по словам адвоката, это обвинение также не основывалось на достоверных доказательствах, что и было подтверждено ЕСПЧ.

Адвокат добавил, что Гахраман вновь столкнулся с неправомерным уголовным преследованием: дело против него в настоящее время находится на рассмотрении суда, активист находится под надзором полиции.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

