Военный из Кабардино-Балкарии осужден за изнасилование и уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшего военнослужащего из Кабардино-Балкарской Республики приговорили к 15 годам в колонии строгого режима за изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью и уклонение от прохождения службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий по фамилии Маремуков 7 ноября признан виновным по части 1 статьи 118 (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), части 2 статьи 131 (Изнасилование), части 2 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера) и части 5 статьи 337 (Самовольное оставление части) УК РФ, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

"Мужчина в период мобилизации не явился на службу в военный госпиталь, дислоцированный в Ростове-на-Дону. А позже был задержан сотрудниками полиции в городе Нарткале. Также судом установлено, что в январе 2025 года в селении Кахун по неосторожности он причинил тяжкий вред здоровью местного жителя. Спустя несколько месяцев в городе Нарткале совершил иные действия сексуального характера <...> с причинением тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении суда.

Маремуков ранее уже был осужден за совершение тяжкого преступления, по которому имелась непогашенная судимость.

Подсудимый Маремуков вину в изнасиловании не признал, дав признательные показания по остальным вмененным ему преступлениям, уточнил суд.

Нальчикский гарнизонный военный суд назначил бывшему военнослужащему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии строгого режима.

Имя подсудимого пресс-служба суда не указала. В карточке дела на сайте суда его имя скрыто.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.