Продлен арест бывшего замгубернатора Ростовской области Гончарова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшего первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок ареста до 5 ноября бывшему заместителю губернатора Ростовской области Виктору Гончарову.

17 февраля стало известно, что силовики допросили советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова и взяли с него подписку о невыезде. 21 февраля Гончаров был задержан по части 3 статьи 286 УК РФ, а 22 февраля суд отправил его под стражу. 7 марта суд отклонил жалобу на арест Гончарова и оставил его под стражей. Суд оставил его под арестом до 20 августа.

Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Гончарову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, сообщило сегодня РИА "Новости".

Под стражей Гончаров пробудет как минимум до 4 января 2026 года, уточняет агентство.

В отношении Виктора Гончарова с февраля 2025 года расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) 1 . По данным следствия, обвинение связано с делом бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Его также обвиняют в превышении должностных полномочий, информирует "Коммерсант".

"Кавказский узел" писал, что 17 февраля замгубернатора Ростовской области и министр сельского хозяйства Константин Рачаловский был задержан по уголовному делу о превышении полномочий. В июне суд выпустил его из-под домашнего ареста.