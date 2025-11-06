×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:58, 6 ноября 2025

Продлен арест бывшего замгубернатора Ростовской области Гончарова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшего первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок ареста до 5 ноября бывшему заместителю губернатора Ростовской области Виктору Гончарову.

17 февраля стало известно, что силовики допросили советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова и взяли с него подписку о невыезде. 21 февраля Гончаров был задержан по части 3 статьи 286 УК РФ, а 22 февраля суд отправил его под стражу. 7 марта суд отклонил жалобу на арест Гончарова и оставил его под стражей. Суд оставил его под арестом до 20 августа.

Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Гончарову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, сообщило сегодня РИА "Новости".

Под стражей Гончаров пробудет как минимум до 4 января 2026 года, уточняет агентство.

В отношении Виктора Гончарова с февраля 2025 года расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). По данным следствия, обвинение связано с делом бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Его также обвиняют в превышении должностных полномочий, информирует "Коммерсант".

"Кавказский узел" писал, что 17 февраля замгубернатора Ростовской области и министр сельского хозяйства Константин Рачаловский был задержан по уголовному делу о превышении полномочий. В июне суд выпустил его из-под домашнего ареста.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:50, 6 ноября 2025
Власти озвучили последствия атаки дронов на регионы юга России
00:56, 6 ноября 2025
Аэропорт Волгограда закрыт на фоне угрозы дронов
Виталий Кушнарев. Фото: rostovgazeta.ru
14:37, 5 ноября 2025
Обвинение запросило 14 лет колонии для бывшего замгубернатора Ростовской области 
БПЛА горит. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:06, 5 ноября 2025
Восемь беспилотников сбиты в Ростовской области
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:25, 5 ноября 2025
Атака дронов зафиксирована в четырех районах Ростовской области
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
4 человека погибли и 2 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
Темы дня
Паром Sea Bridge в порту Сочи. 6 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/typodar/55055
06 ноября 2025, 19:11
Паром из Трабзона ждет допуска в порт Сочи

Последствия атаки беспилотников на Волгоград. 6 ноября 2025 г. Скриншот https://t.me/sovsekretnoru
06 ноября 2025, 14:29
Ночная атака беспилотников на Волгоград взволновала горожан

Кямран Мамедли и Айтадж Ахмедова. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://www.meydan.tv/, Фатима Мовламлы / JAMnews https://jam-news.net/ru
06 ноября 2025, 13:00
Апелляционный суд в Баку утвердил отказ зарегистрировать брак арестованной журналистки

БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 ноября 2025, 03:53
Житель Волгограда погиб во время атаки БПЛА

Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Показать больше