Продлен арест бывшего замгубернатора Ростовской области Гончарова
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшего первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Как писал "Кавказский узел", в начале октября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок ареста до 5 ноября бывшему заместителю губернатора Ростовской области Виктору Гончарову.
17 февраля стало известно, что силовики допросили советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова и взяли с него подписку о невыезде. 21 февраля Гончаров был задержан по части 3 статьи 286 УК РФ, а 22 февраля суд отправил его под стражу. 7 марта суд отклонил жалобу на арест Гончарова и оставил его под стражей. Суд оставил его под арестом до 20 августа.
Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Гончарову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, сообщило сегодня РИА "Новости".
Под стражей Гончаров пробудет как минимум до 4 января 2026 года, уточняет агентство.
В отношении Виктора Гончарова с февраля 2025 года расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). По данным следствия, обвинение связано с делом бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Его также обвиняют в превышении должностных полномочий, информирует "Коммерсант".
"Кавказский узел" писал, что 17 февраля замгубернатора Ростовской области и министр сельского хозяйства Константин Рачаловский был задержан по уголовному делу о превышении полномочий. В июне суд выпустил его из-под домашнего ареста.
