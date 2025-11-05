×

Кавказский узел

RU EN
20:18, 5 ноября 2025

Полицейские из Северной Осетии заподозрены в присвоении украденных телефонов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Северной Осетии возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении двух полицейских. При задержании подозреваемых в краже мобильных телефонов они не отразили улики в протоколе, а затем забрали телефоны в личное пользование, полагает следствие.

В следственном управлении по Северной Осетии возбудили уголовное дело против двух бывших следователей из отдела МВД России по Моздокскому району республики. Их подозревают в краже мобильных телефонов, которые они же должны были найти.

По версии следствия, в 2025 году в производстве подозреваемых находилось уголовное дело по факту кражи сотовых телефонов, аксессуаров и денежных средств из магазина. В августе, после установления местонахождения 4 мобильных телефонов в комиссионном магазине, они умышленно утаили сведения о 2 телефонах в протоколе. Затем следователи присвоили  их себе, информирует сегодня Следственный комитет Северной Осетии в Telegram-канале.

"Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности)", - уточняет ведомство.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жительница Моздока Юлия Мельниченко, которая ранее безуспешно добивалась возбуждения дела об избиении силовиком в Моздоке ее брата Ростислава,  вышла на пикет к зданию прокуратуры Северной Осетии с требованием прекратить репрессии против ее семьи.

Автор: "Кавказский узел"

