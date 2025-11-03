Ушел из жизни правозащитник Валерий Борщев

Правозащитник Валерий Борщев, работавший в зоне боевых действий во время Первой Чеченской войны, умер в возрасте 81 года.

Член Московской Хельсинкской группы*, правозащитник и журналист Валерий Борщев в 2023 году комментировал "Кавказскому узлу" практику контроля над женщинами в Чечне, в частности, отказы выдавать загранпаспорта жительницам республики без поручительства члена семьи.

О смерти Валерия Борщева в возрасте 81 года сообщила журналистка Ева Меркачева. "Он долго боролся с мучительной болезнью. Последний год не вставал. Но был активен. Звонил. Пытался помочь разным людям, попавшим в беду", - написала она в своем Telegram-канале.

С декабря 1994 года Борщев входил в "Группу Сергея Ковалева", которая работала непосредственно в зоне боевых действий в Чечне, он выводил из зоны боев детей и женщин под белым флагом, указывалось в публикациях МХГ*.

В июне 1995 года, во время захвата боевиками Шамиля Басаева больницы в Буденновске, Борщев участвовал в переговорах, а впоследствии предложил себя в качестве добровольного заложника. "В штабе выехавшим с боевиками заложникам предложили написать расписку в том, что они добровольно присоединяются к группе Басаева и уезжают с ними в Чечню. По мнению депутата Рыбакова, так власти хотели заранее снять с себя ответственность за уничтожение колонны с боевиками и заложниками", - говорится в справке "Кавказского узла" "Теракт в Буденновске".

Борщев был автором закона об общественном контроле, благодаря которому в России появился институт общественных наблюдательных комиссий (ОНК), отметил глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

