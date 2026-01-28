Волонтеры сообщили о залежах мазута на берегу
Застарелые мазутные выбросы и сети, оставшиеся от размытых защитных валов, обнаружены на берену в Анапе и Темрюкском районе, сообщили волонтеры.
Как писал "Кавказский узел", экологические последствия разлива мазута в Керченском проливе не ликвидированы и спустя год после крушения танкеров, признали ученые и власти Кубани. Представитель МЧС рапортовал, что установлены все три коффердама, а на побережье оборудованы 29,6 километра защитных валов для защиты пляжей. Однако защитные валы не выдержали зимних штормов, волонтеры в январе сообщали о выбросах мазута и частичном разрушении защитных валов.
Волонтеры создали Telegram-бота для сбора сигналов о загрязнении берега Анапе и Темрюкском районе, пострадавших от экокатастрофы на Кубани. Отчеты о найденных выбросах они публикуют в Telegram-канале "Отчет мониторинга", на который подписаны 80 человек.
Так, 27 января волонтеры обнаружили засыпанную песком сеть близ Веселовки, а на берегу у коттеджного поселка Шато дель Маре - большой кусок старого мазута.
Сегодня они сообщили, что обнаружена мелкая мазутная крошка на территории около 1000 квадратных метров у коттеджного поселка Seaside Village в Анапе. Там же находится и засыпанная песком сеть с защитного вала. Сеть волонтеры сегодня выкопали из песка и собрали, говорится в отчете
