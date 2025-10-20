Житель Ростовской области обвинен в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве арестовал жителя Ростовской области Виктора Арнаутова по делу о государственной измене.

По данным следствия, Арнаутов до ареста по уголовному делу о госизмене неоднократно подвергался арестам на 15 суток за мелкое хулиганство.

С апреля по июль текущего года он неоднократно привлекался к административной ответственности за нецензурную брань в общественных местах. Требования полицейских показать документы он игнорировал, пишет 19 октября 1rnd.ru.

В конце августа срок последнего административного ареста истек, однако его сразу же задержали по уголовному делу о государственной измене, по решению суда он был помещен в изолятор города Москвы.

18 октября следствие попросило продлить срок его ареста, однако Лефортовский районный суд Москвы пока решение не принял. В чем конкретно обвиняется Арнаутов - не сообщается.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце сентября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к девяти годам строгого режима жителя Краснодара Анатолия Прилепу, признав его виновным в государственной измене и попытке примкнуть к террористической организации.