×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:53, 6 октября 2025

Власти Новороссийска назвали сроки окончания ремонта поврежденных после атаки БПЛА домов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жилые здания, которые были повреждены во время атаки беспилотников в конце сентября, будут отремонтированы до конца октября, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября после атаки беспилотников на центр Новороссийска два человека погибли, еще 12 получили травмы. Девять человек были госпитализированы, еще трое получили помощь амбулаторно. По словам мэра Новороссийска Андрея Кравченко, в Центральном районе города были повреждены семь многоквартирных жилых домов и гостиница. Сильнее всего пострадали многоквартирные дома по улице Шевченко, 55 и улице Энгельса, 98. В доме по улице Шевченко сгорела кровля, сильно пострадали два подъезда. По данным местных властей, к ним поступило 121 обращение о повреждении квартир.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко пообещал завершить восстановление жилых зданий, которые были повреждены от атаки БПЛА 24 сентября, к концу октября, пишет 5 октября "Коммерсант".

По его словам, уже завершается восстановление "квартир и объектов" на улице Суворовской, 71. Там идет ремонт несущих стен и конструкций. В доме 55 на улице Шевченко, который был поврежден сильнее прочих, начались работы по полной переделке крыши - в доме была разрушена не только кровля, но и стропильная система.

В связи с чрезвычайной ситуацией пострадавшим предусмотрены выплаты. Единовременная материальная помощь составляет 15 000 рублей на человека. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости – 75 000 рублей на человека. За полностью утраченное имущество первой необходимости – 150 000 рублей. Сумма единовременного пособия новороссийцам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью, – 300 000 рублей. Сумма выплаты при получении вреда средней тяжести составляет 600 000 рублей. В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего – 1 500 000 рублей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
05:51, 6 октября 2025
Власти назвали имена 7550 убитых в зоне СВО бойцов из регионов юга России
Судья разрешает конфликт. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:52, 6 октября 2025
Футбольный клуб "Ахмат" потребовал наказать капитана "Краснодара"
02:54, 6 октября 2025
Приостановлена работа аэропорта Краснодара
04:33, 5 октября 2025
Назначена лингвистическая экспертиза высказываний Мансура Гнеева
05:34, 4 октября 2025
Продлен арест Виктора Гончарова
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Станица Наурская. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=ga2XjW33fgo Дискуссия о переименовании городов Чечни

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
06 октября 2025, 05:51
Власти назвали имена 7550 убитых в зоне СВО бойцов из регионов юга России

Акция протеста на проспекте Руставели. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 05.10.25, https://www.interpressnews.ge/ru/article/171027-na-prospekte-rustaveli-vozobnovilas-aktsiia-protesta
05 октября 2025, 19:45
Протестующие в Тбилиси заблокировали проспект Руставели

Предвыборная агитация партии "Грузинская мечта". Тбилиси, 3 октября 2025 года. Фото "Кавказского узла".
05 октября 2025, 10:11
Кандидаты от "Грузинской мечты" победили на выборах мэров пяти городов

Полицейский выносит оборудование для майнинга. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05 октября 2025, 09:10
Крупная майнинг-ферма найдена в махачкалинской многоэтажке

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше