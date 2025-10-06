Власти Новороссийска назвали сроки окончания ремонта поврежденных после атаки БПЛА домов

Жилые здания, которые были повреждены во время атаки беспилотников в конце сентября, будут отремонтированы до конца октября, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября после атаки беспилотников на центр Новороссийска два человека погибли, еще 12 получили травмы. Девять человек были госпитализированы, еще трое получили помощь амбулаторно. По словам мэра Новороссийска Андрея Кравченко, в Центральном районе города были повреждены семь многоквартирных жилых домов и гостиница. Сильнее всего пострадали многоквартирные дома по улице Шевченко, 55 и улице Энгельса, 98. В доме по улице Шевченко сгорела кровля, сильно пострадали два подъезда. По данным местных властей, к ним поступило 121 обращение о повреждении квартир.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко пообещал завершить восстановление жилых зданий, которые были повреждены от атаки БПЛА 24 сентября, к концу октября, пишет 5 октября "Коммерсант".

По его словам, уже завершается восстановление "квартир и объектов" на улице Суворовской, 71. Там идет ремонт несущих стен и конструкций. В доме 55 на улице Шевченко, который был поврежден сильнее прочих, начались работы по полной переделке крыши - в доме была разрушена не только кровля, но и стропильная система.

В связи с чрезвычайной ситуацией пострадавшим предусмотрены выплаты. Единовременная материальная помощь составляет 15 000 рублей на человека. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости – 75 000 рублей на человека. За полностью утраченное имущество первой необходимости – 150 000 рублей. Сумма единовременного пособия новороссийцам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью, – 300 000 рублей. Сумма выплаты при получении вреда средней тяжести составляет 600 000 рублей. В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего – 1 500 000 рублей.