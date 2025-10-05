Два контрактника из Урюпинска убиты в военной операции

Дмитрий Артамонов и Александр Бирюков убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1381 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 1 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1379 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убиты Дмитрий Артамонов и Александр Бирюков, их близким переданы награды, сообщила 3 октября в своем телеграм-канале администрация Урюпинска.

Рядовые Артамонов и Бирюков заключили контракты с Минобороны и выполняли "боевые задачи в ДНР, ЛНР и Курской области", говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1381 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

