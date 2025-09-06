×

23:09, 6 сентября 2025

Решение Кадырова нарушило правила переименования улиц Грозного

Улица Социалистическая в Грозном получила имя Эседуллы Абачева. Скриншот фото из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 06.09.25, https://t.me/RKadyrov_95/5974.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Чечни объявил сегодня о переименовании одной из улиц Грозного в честь генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева, получившего тяжелое ранение в военной операции на Украине. Решения о переименовании должны приниматься думой Грозного при условии поддержки местными жителями.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил сегодня, что принял решение о переименовании одной из улиц Грозного. «Я принял решение переименовать в Грозном улицу Социалистическую, расположенную в Шейх-Мансуровском районе. Отныне она будет носить имя Героя России, генерал-лейтенанта, заместителя командующего Ленинградским военным округом Абачева Эседуллы Абдулмуминовича — в знак глубокого уважения к его выдающимся заслугам перед Отечеством и героизму, проявленному в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении в Telegram-канале главы Чечни.

Он подчеркнул, что Абачев «из числа настоящих боевых генералов» и удостоен высшей награды Чеченской Республики — ордена Кадырова, а также пожелал Абачеву скорейшего выздоровления. 

Он также опубликовал фотографию таблички, которая будет установлена на улице Абачева.

О ранении Абачева сообщал глава Дагестана Сергей Меликов. «Наш земляк, Герой России Эседулла Абачев, находясь в одном из приграничных районов, получил серьезное ранение. <...> Сейчас он находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны», — написал он в своем Telegram-канале 18 августа.

Положение о переименовании улиц в Грозном содержит требование поддержки этой идеи местными жителями

Городская Дума Грозного 21 сентября 2017 года утвердила положение о порядке наименования (переименования) улиц, площадей, скверов, парков, муниципальных учреждений и установления (демонтажа) памятников, бюстов, стел и мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном, которое опубликовано на сайте Электронного фонда нормативных и правовых документов. В тексте документа учтены внесенные после этого изменения.

Статья 3.9 положения гласит, что рассмотрение вопросов о переименовании объектов допускается «при поддержке вопроса о переименовании объекта со стороны большинства (не менее 60 процентов) проживающего населения».

В части 5 положения указано, что предложения о наименовании (переименовании) объектов, установлении памятных знаков могут вносить жители города (не менее 50 человек), органы государственной власти Чеченской Республики, предприятия, учреждения, организации, политические партии, общественные объединения, органы территориального общественного самоуправления, Грозненская городская Дума и Мэрия города Грозного (далее — заинтересованная сторона). Для рассмотрения предложений создается комиссия из числа представителей мэрии, Думы и жителей Грозного. Состав комиссии должна утвердить городская Дума. 

К ходатайству (заявлению, обращению) о наименовании (переименовании) объектов должна прилагаться выписка из протоколов общих собраний (жителей), коллективов предприятий, организаций, пояснительная записка с изложением конкретных обоснований целесообразности наименования (переименования) объектов и установления памятных знаков. После рассмотрения комиссией решение о переименовании должна принять городская Дума. 

На сайте Грозненской городской Думы к 23.09 мск не содержится сообщений о том, что Дума рассматривала вопрос о переименовании улицы Социалистической и вынесла решение.

"Кавказский узел" писал, что 2 октября 2024 года стало известно, что станица Наурская переименована в город Невре. В Чечне пытаются убрать упоминания о терских казаках, заявили пользователи соцсети.

Автор: "Кавказский узел"

