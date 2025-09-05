×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
11:58, 5 сентября 2025

Нальчанин осужден за самовольное оставление части

Военный покидает часть. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к шести годам колонии военнослужащего из Нальчика Валерия Гребенюка, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий по фамилии Гребенюк признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

Российские военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться

По данным суда, Гребенюк без уважительных причин самовольно ушел из воинской части 13 января 2024 года и лишь 28 февраля 2025 года был обнаружен "по месту жительства в г. Нальчике" сотрудниками полиции.

"С 13 января 2024 г. до 28 февраля 2025 г. проводил время по своему усмотрению и уклонялся от прохождения военной службы. В судебном заседании Гребенюк виновным себя в совершении вмененного ему преступления признал полностью", - говорится в публикации.

Военнослужащий приговорен к шести годам колонии строгого режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда", - сообщил суд.

Имя подсудимого в публикации не названо. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Валерий Гребенюк. Дело было передано судье 26 августа, и на первом же заседании 3 сентября был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

Автор: "Кавказский узел"

В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
