Участник СВО возглавил Миннац Дагестана после обвинений в военных преступлениях на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исполняющим обязанности министра по национальной политике и делам религий назначен Темирлан Абуталимов, награжденный званием Героя России за участие в боевых действиях. На Украине Абуталимова обвиняют в расстреле пленных.

О назначении 28-летнего Абуталимова врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана глава республики Сергей Меликов объявил на сегодняшнем совещании.

Абуталимов перед назначением “более года изучал опыт государственного управления” и “практиковался в органах власти”, а стажировку проходил в администрации главы Дагестана под личным наставничеством Меликова, отмечается в официальном сообщении пресс-службы.

Звание Героя России Тамерлан Абуталимов получил от Путина в декабре 2023 года, за месяц до этого он был награжден орденом Мужества. В боевых действиях на Украине участвовал с сентября 2022 года - “после объявления частичной мобилизации добровольцем ушел на фронт”, - а до этого работал следователем в Хасавюртовском ГОВД, утверждается в биографии военного, опубликованной в газете “Спецназ России”.

Участником программы “Время героев”, призванной переучивать участников военных действий в чиновников, Темирлан Абуталимов стал в мае 2024 года. Тогда же стало известно о расстреле четверых украинских солдат, сдававшихся в плен близ села Работино в Запорожской области. Официальные власти Украины объявили Абуталимова причастным к этому преступлению.

Расстрел пленных был снят на видео дроном: как видно на кадрах, четверо безоружных украинских военных с поднятыми руками подходят к пятерым вооруженным бойцам, сдаваясь в плен, те заставляют украинцев лечь на землю лицом вниз и расстреливают в упор.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что установило личности участников казни по перехватам радиосообщений, в одном из которых командир прямо приказал подчиненным расстрелять пленных. Все пятеро военных, чьи данные назвало ведомство, принадлежали, по данным украинских спецслужб, к штурмовой группе подразделения, постоянно дислоцированного в Шали (Чечня). Среди них был назван и командир штурмовой роты, старший лейтенант Темирлан Абуталимов.

