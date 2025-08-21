×

Главная   /   Лента новостей
09:44, 21 августа 2025

Власти назвали имена двух убитых военных со Ставрополья

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Захаров и Денис Вербовой убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 798 комбатантов со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", к 19 августа официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 796 бойцов из Ставропольского края.

О посмертном награждении орденами Мужества двух участников военной операции на Украине Владимира Захарова и Дениса Вербового, сообщил глава Александровского муниципального округа Ставропольского края Александр Щекин в своем Telegram-канале. Награды были переданы их семьям. Детали биографии и дату смерти военных чиновник не сообщил.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 798 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

