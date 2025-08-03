Полиция опубликовала извинения авторов видеоролика с горящей нефтебазой в Адлере

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Трое жителей Нижнего Тагила после задержания полицией извинились за съемку видео на фоне загоревшейся после атаки БПЛА нефтебазы в Адлере.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью на нефтебазе в Адлерском районе в результате атаки беспилотника загорелась цистерна с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Также повреждены пять гаражей в гаражном кооперативе и магазин на улице Авиационной. По данным властей, раненых нет.

Полиция Кубани задержала трех человек, которые сняли и распространили видео, снятое на фоне горящей нефтебазы в Адлере.

Сегодня утром паблики Краснодарского края стали распространять видео, на котором две девушки сняли липсинк (короткий видеоролик под песню, на котором его герои делают вид, что проговаривают текст песни, - прим. "Кавказского узла"). Часть каналов заблюрили лица героев, часть - оставили в открытом доступе. На ролик отреагировало управление МВД по Краснодарскому краю, которое назвало подростков "отчаянными зумерами" и сообщило о начале проверки и "мерах по установлению личности", при этом полиция разместила скрин ролика.

Сегодня днем полиция отчиталась о задержании всех трех участников видео, приезжих из Нижнего Тагила 19 лет, 20 лет и 21 года. На девушку, которая разместила видео в TikTok , составили протокол о нарушении правил поведения при режиме повышенной готовности (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает санкции или штраф до 30 тысяч рублей).

На видеоролике, опубликованном в Telegram-канале полиции Кубани, голос за кадром спрашивает девушку, были ли они в пьяны и с какой целью снимали ролик. Девушка сообщила, что ролик сняли, чтобы показать возгорание. Она заявила, что вину признает и раскаивается.

Далее все трое участников ролика выстроились перед камерой. "Мы из Нижнего Тагила, приехали с целью трудоустроиться в город Сочи. Приносим свои искренние извинения за то, что сняли видеоролики на фоне горящей <нефтебазы> и выложили в соцсеть", - заявил он.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что спортсмен из Краснодарского края Владимир Ванян (Иванян) был задержан после стрима, где нецензурно высказался о сотрудниках ФСБ. После задержания он публично извинился и заявил, что "будет служить с оружием в руках на СВО". Суд оштрафовал Ваняна на 150 тысяч рублей.

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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