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06:05, 22 июля 2025

Дошло до суда дело блогера из Дагестана Арслана Мирзаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На рассмотрение военного суда в Ростове-на-Дону направлено дело блогера из Дагестана Арслана Мирзаева, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию и оправдании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело в отношении блогера из Дагестана Арслана Мирзаева за распространение фейков и дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации было возбуждено в конце 2022 года. По словам самого блогера, который живет на Украине, поводом для возбуждения дела стали публикации с критикой политики российских властей.

В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону направлено уголовное дело в отношении блогера Арслана Мирзаева (Али Чаринского), обвинительное заключение утвердила прокуратура Дагестана, пишет сегодня "Коммерсант".

Дело будет рассматриваться заочно, так как Мирзаев находится за пределами России.

По версии следствия, блогер публиковал в интернете материалы, которые содержат заведомо ложные сведения о действия российской армии на территории Украины. Кроме того, он публиковал материалы с высказываниями о "признании идеологии и практики терроризма правильными". Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложных сведений о действия российской армии) и части 2 статьи 205.3 УК РФ (оправдание и пропаганда терроризма).

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Автор: "Кавказский узел"

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