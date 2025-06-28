Дело об атаке на военных в Чечне продолжило практику показной работы силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расследование уголовных дел об участии в боевых действиях в Чечне позволяет силовикам выслужиться, но оставляет сомнения в объективности следствия и виновности осужденных, указали правозащитник и политолог.

Как писал "Кавказский узел", жителю Чечни Вахиту Хамзатханову и жителю Ставрополья Тахиру Бегельдиеву было предъявлено обвинение по части 2 статьи 209 (участие в банде), статье 279 (вооруженный мятеж) и статье 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК РФ. 25 июня суд признал их участниками нападения на военнослужащих в станице Червленной в 1999 году. Бегельдиев приговорен к 21 году колонии, Хамзатханов - к 24 годам колонии.

В октябре 1999 года в станице Червленной Шелковского района боевики Шамиля Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих Минобороны, в результате 15 человек погибли, 28 были ранены. По версии следствия, Хамзатханов и Бегельдиев лично участвовали в обстреле, целенаправленно стреляя по военнослужащим. Подсудимые не признали вину.

Расследование дела Бегельдиева и Хамзатханова, которое завершилось спустя более чем 25 лет после боестолкновения в Червленной, прокомментировали "Кавказскому узлу" правозащитник Олег Орлов и чеченский политолог Руслан Кутаев (оба включены в реестр иностранных агентов).

По мнению Олега Орлова, следует разделять вторжение боевиков Басаева в Дагестан в 1999 году и дальнейшие боестолкновения чеченских вооруженных формирований с российской армией.

"В случае нападения на Дагестан я знаю, что через много лет привлекались конкретные участники чеченских формирований, которые вообще-то убивали пленных российских солдат. На мой взгляд, по каждому случаю жестокого убийства пленных должны быть проведены расследования, и виновные должны быть наказаны. Я, например, помню, я сам был тогда как раз в Дагестане, и в районе села Тухчар, если не ошибаюсь, там просто перерезали горло у пленных российских солдат. Это зафиксировано, и через много лет каких-то виновных в этих преступлениях искали, называли и наказывали", - рассказал он.

Ичкерия, самопровозглашенная, не признанная, была участником переговоров с Москвой

Как закончилась Первая чеченская: память и хроника 31 декабря 1996 года закончился вывод федеральных войск с территории Чечни – завершилась Первая чеченская война.

Но осужденные за нападение на военных в Червленной действовали при других обстоятельствах, указал правозащитник. "В данном случае речь идет о совсем другом событии, речь идет просто о боевых действиях, в ходе которых гибли представители вооруженных формирований с двух сторон. Причем заметим, что чеченские вооруженные формирования, то есть вообще Чеченская республика Ичкерия, самопровозглашенная, не признанная, - она была участником переговоров с Москвой. Москва признавала ее как сторону, с которой можно вести переговоры, невозможно это не учитывать. В то время как нападение на Дагестан, конечно, совершали незаконные вооруженные формирования. Они не были ни от какой стороны, это были незаконные вооруженные формирования Шамиля Басаева, поэтому это совершенно разные случаи", - пояснил Орлов.

По его мнению, это относится и к другим случаям, когда "судят людей, которые участвовали в боях с федеральными войсками". "Это же касается событий, где погибла рота псковских десантников. Из приговоров следует, что просто с самого начала считают, что некие банформирования напали на российских военных, что справедливо в отношении нападения на Дагестан и абсолютно несправедливо ко всем последующим вооруженным столкновениям, событиям второй чеченской войны, где были некие формирования Чеченской республики Ичкерия и были большие серьезные боевые столкновения", - сказал Орлов.

В декабре 2023 года было передано в суд дело четырех жителей Татарстана, обвиненных по статьям 209 (участие в банде), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК РФ. По версии следствия, все четверо участвовали в нападении группировки Шамиля Басаева и Хаттаба на псковских десантников в 2000 году. В июне 2025 года стало известно, что суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 13 до 24 лет.

Несправедливо привлекать к уголовной ответственности всех участников тех столкновений, если только они не совершили военных преступлений, считает правозащитник.

"Да, были бои, были вооруженные столкновения. Они закончились уже давным-давно, и для каких целей привлекать всех тех, кто с оружием в руках встречал федеральные войска, непонятно. Тем более, что прошли амнистии, и среди тех, кто тогда с оружием в руках выступал против федералов, есть [люди] в нынешних структурах власти Чеченской республики, среди кадыровцев", - отметил Орлов.

Рамзан Кадыров во время первой чеченской кампании, в 1994-1996 годах, выступал на стороне боевиков. Осенью 1999 года, в начале второй чеченской кампании, Ахмат и Рамзан Кадыровы перешли на сторону федеральных войск. Магомед Даудов, ныне председатель правительства Чечни, участвовал в вооруженных столкновениях на стороне боевиков.

Привлечение к уголовной ответственности участников тех боевых действий с чеченской стороны - это просто бюрократическое продолжение некоторых старых уголовных дел, считает Олег Орлов.

Следователи просто выискивают новых и новых участников довольно случайным образом

"Просто для того, чтобы отчитаться, получить звания, звездочки следователям. Никакого другого смысла во всем этом нет. Тем более, дела уже давным-давно расследованы. Приговоров на эту тему полным-полно. Следователи просто выискивают новых и новых участников довольно случайным образом. Никакого смысла с точки зрения права, целесообразности, государственной необходимости, в этом нет, кроме выгоды для следователя", - сказал Орлов.

Уголовные дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, заявила ранее "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно – три засекреченных свидетеля и два открытых", – сказала она. Айрапетян подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении невиновных. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. Например, мне сообщил один мой подзащитный, который отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал", – рассказала адвокат.

Наличие засекреченных свидетелей дополнительно ставит под большое сомнение вынесенные приговоры, подчеркнул правозащитник. "Наличие засекреченных свидетелей не дает возможности защите никак проверить правдивость их показаний", - пояснил Орлов.

Кроме того, случаи, когда представители федеральных сил совершали военные преступления, не расследуются, отметил он. "Ни тогда, давным-давно, ни теперь. Понимаете, они привлекают людей только за то, что они просто участвовали в боевых действиях [на стороне чеченских формирований]. А своих собственных военнослужащих не привлекают. Например, массовое убийство мирных жителей в пригороде Грозного, в селе Алды. Факт установлен. Мирных жителей убивали представители федеральных сил. Возбуждено уголовное дело. Но никто не привлечён к ответственности. Их даже не ищут. В то время как вот такие дела, о которых вы спрашиваете, зачем-то бессмысленно расследуются. Я повторяю, все случаи, когда совершены военные преступления или преступления против человечности, конечно, они не имеют срока давности, и они должны быть расследованы. Кто бы ни совершал, федералы или чеченские бойцы", - указал Орлов.

Еще в 2007 году ЕСПЧ признал, что ответственность за убийства 11 жителей поселка Новые Алды лежит на силовых структурах и властях России. Также ЕСПЧ осудил власти России за отсутствие эффективного расследования гибели этих людей.

Основная причина расследования дела Бегельдиева и Хамзатханова, как и других аналогичных уголовных дел - личная заинтересованность силовиков, их желание показать свою значимость и заработать звания и награды, согласился Руслан Кутаев.

Просто из пальца высасывают дела

"Им надо свое существование каким-то образом подтвердить, что они дееспособны. Когда кому-то нужно назначение, очередное звание, они для этого просто из пальца высасывают дела", - поделился мнением политолог.

В марте 2021 года Тахир Бегельдиев уже был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Суд пришел к выводу, что он в июле 1999 года добровольно примкнул к боевикам Басаева и принял активное участие в нападении на Дагестан.

Обвинение, которое строится на показаниях засекреченных свидетелей, усиливает сомнения в объективности расследования этих дел, отметил он. «У них все засекречено, они ничего не показывают. Что хотят, то и делают. Вот в этом и заключается их поведение, их служебная практика и их действия. Кого угодно и кого хотят, они туда [в списки подозреваемых] включают и преследуют", - сказал Кутаев.

Напомним, в 2022 году 63-летний житель Грозного Алавди Батыкаев также был обвинен в нападении на псковских десантников, совершенном в 2000 году. Грозненец заявил о своей невиновности, а его адвокат - об отсутствии доказательств в материалах дела. Однако в сентябре 2024 года военный суд приговорил Алавди Батыкаева к 16 годам колонии строгого режима.

Они узнают по фотографии людей, которых видели 22 года назад мельком

При этом никто из потерпевших не смог опознать Батыкаева, а их рассказы о ходе боя принципиально противоречили показаниям засекреченных свидетелей, положенным в основу дела, заявили в ноябре 2023 года адвокат Батыкаева и правозащитник Оюб Титиев. "Показания трех засекреченных свидетелей одинаковы: они узнают по фотографии людей, которых видели 22 года назад мельком и лично с ними не были знакомы, однако даже помнят имена", - отметил тогда Оюб Титиев.

Показания потерпевших по делу об атаке на псковских десантников используются в каждом уголовном деле по этому поводу и не имеют отношения к конкретному обвиняемому, указали ранее правозащитники.

В сентябре 2024 года суд приговорил к 10 годам колонии уроженца Чечни Магомеда Алханова, также обвиненного в причастности к нападению на псковских десантников. Защита Алханова заявляла, что он не участвовал в боевых действиях: в частности, на его теле нет шрамов, которые должны были появиться в результате ранений. Обвинение ссылалось на показания военного, который спустя 20 лет якобы опознал Алханова.

Вторая чеченская кампания официально началась в конце сентября 1999 года, но фактически после заключения мирных соглашений в Хасавюрте в 1996 году насилие на Кавказе не прекращалось. За три условно мирных года после окончания Первой чеченской кампании произошла серия терактов и атак боевиков, продолжались похищения и убийства людей, говорится в справке "Кавказского узла" "25 лет спустя: главное о Второй чеченской войне".