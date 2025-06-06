Четыре жителя Татарстана признаны участниками атаки на военных в Чечне

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Суд приговорил к длительным срокам в колонии четырех жителей Татарстана по делу о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года было передано в суд дело четырех жителей Татарстана - Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова. Им были предъявлены обвинения по части 2 статьи 209 (участие в банде), статье 279 (вооруженный мятеж) и статье 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК РФ.

По версии следствия, все четверо в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76 Псковской дивизии воздушно-десантных войск. "Нападение они осуществили с трех сторон, при этом Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих", - заявил ранее Следственный комитет.

Суд признал Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова виновными, сообщил сегодня Следственный комитет.

"Гумерову, Мухаметгалиеву, Раззакову и Шайхутдинову назначено наказание в виде лишения свободы сроками от 13 до 24 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в публикации на сайте ведомства.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Напомним, 63-летнего жителя Грозного Алавди Батыкаева также обвинили в нападении на псковских десантников в 2000 году. Грозненец заявил о своей невиновности, а его адвокат - об отсутствии доказательств в материалах дела. Однако в сентябре 2024 года военный суд приговорил Алавди Батыкаева к 16 годам колонии строгого режима.

Они узнают по фотографии людей, которых видели 22 года назад мельком

При этом никто из потерпевших не смог опознать Батыкаева, а их рассказы о ходе боя принципиально противоречили показаниям засекреченных свидетелей, положенным в основу дела, заявили в ноябре 2023 года адвокат Батыкаева и правозащитник Оюб Титиев.

"Показания трех засекреченных свидетелей одинаковы: они узнают по фотографии людей, которых видели 22 года назад мельком и лично с ними не были знакомы, однако даже помнят имена", - отметил тогда Оюб Титиев.

Показания потерпевших по делу о гибели псковских десантников используются в каждом уголовном деле по этому поводу и не имеют отношения к конкретному обвиняемому, указали ранее правозащитники.

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