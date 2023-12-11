Передано в суд дело четырех обвиняемых в атаке на псковских десантников в Чечне

11 декабря 2023, 14:20

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Завершено расследование дела четырех жителей Татарстана, обвиняемых в нападении под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба на псковских десантников в Чечне, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года Следственный комитет сообщил о задержании шести обвиняемых по делу о нападении в 2000 году на псковских десантников. Все шесть задержанных – жители Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов. Им были предъявлены обвинения по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Завершено расследование уголовного дела четырех обвиняемых в нападении на псковских десантников в 2000 году - жителей Татарстана Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова. Они обвиняются по части 2 статьи 209 (участие в банде), статье 279 (вооруженный мятеж) и статье 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК РФ. Дело передано в суд, сообщил сегодня Следственный комитет.

По версии следствия, все четверо "в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба" приняли участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. "Нападение они осуществили с трех сторон, при этом Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Ранее 23 участника боестолкновения были осуждены на длительные сроки лишения свободы, отмечается в сообщении. "Пятеро лиц по уголовному делу объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении четверых лиц уголовные дела рассматриваются судами. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщил СКР.

Напомним, 63-летнего жителя Грозного Алавди Батыкаева также обвинили в нападении на псковских десантников в 2000 году. Мужчина отрицает свою вину. Адвокат Батыкаева заявил об отсутствии доказательств его вины, родственники грозненца обратились к правозащитникам. Показания засекреченных свидетелей по делу Батыкаева противоречивы и не заслуживают доверия, а объективных доказательств его вины в деле нет, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Показания потерпевших по делу о гибели псковских десантников используются в каждом уголовном деле по этому поводу и не имеют отношения к конкретному обвиняемому, указали в сентябре правозащитники, комментируя оглашенные в суде показания по делу Батыкаева.

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