Суд в Дагестане вынес решение в пользу переселенцев из Ирганая

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Верховный суд Дагестана согласился выплатить компенсации за бездействие правительства 19 жителям, пострадавшим от строительства Ирганайской ГЭС, снизив размер компенсации в 30 раз. Правительство Дагестана подготовило бюджетную заявку выплату компенсации переселенцам.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября 2023 года стало известно, что жители сел, затопленных при вводе в действие Ирганайской ГЭС в 2008 году, получили ответ из Минэкономразвития России. В нем говорится о недочетах в представленных документах, которые нужно устранить, а также отмечается, что денег в бюджете на выплаты компенсаций в 2024-2025 году нет. После этого более 50 дагестанских депутатов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на проблемы жителей сел, затопленных при вводе в эксплуатацию Ирганайской ГЭС в 2008 году. Сельчане длительное время добиваются компенсаций.

Сегодня Верховный суд Республики Дагестана отменил решение Советского суда Махачкалы по взысканию компенсации морального вреда за бездействие правительства в пользу жителей республики, пострадавших от затопления Ирганайской ГЭС, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Марина Агальцова, представляющая интересы пострадавших.

"У нас сегодня положительные новости из Дагестана. В 2022 году признали бездействие правительства по не составлению заявки и направление документов для покрытия компенсации за затопленные сады и земли. И мы в прошлом году готовили иск. Советский суд города Махачкалы нам отказал во взыскании компенсации морального вреда за бездействие, признанное ранее Пресненским райсудом Москвы. Мы обжаловали, и, получается, с четвертой попытки, наконец рассмотрели нашу апелляционную жалобу", - рассказала она.

Адвокат напомнила подоплёку истории с жителями затопленных земель.

"В 2008 году для того, чтобы построить Ирганайскую ГЭС, которая входит в цепь гидроэлектростанций, затопили земли и дома моих доверителей и до сих пор не выплачивают компенсацию. Земли истцов, которые находятся в Унцукульском районе Дагестана, были затоплены без предварительного и равноценного возмещения, а также без выплаты упущенной выгоды", - сказала Агальцова.

По её словам, для того, чтобы они получили компенсацию из федерального бюджета, необходимо, чтобы власти Дагестана собрали бюджетную заявку и сопроводительные документы.

"Это очень большой и очень серьёзный вопрос. Для расчёта с пострадавшими местным районным администрациям, органам исполнительной власти, а также федеральным министерствам необходимо было подготовить и согласовать комплект документов. Однако до сих пор, спустя 16 лет с момента затопления, документы не были согласованы, компенсации не были выплачены. За это время некоторые из жителей умерли, у них появились правопреемники. Задача ещё более усложнилась. В 2021 году 561 пострадавший обратился в Пресненский районный суд Москвы с обжалованием бездействия правительства Дагестана, министерства энергетики и тарифов Дагестана, министерства экономического развития Российской Федерации. 25 марта 2022 года Московский городской суд признал бездействие правительства Республики Дагестан с 2013 года, а в остальной части иска отказал. За признанное судом бездействие истцы и взыскивали моральный ущерб", - пояснила Агальцова.

Она сообщила также, что Советский суд Махачкалы отказал во взыскании полностью.

"Мы просили на каждого человека, у нас 19 истцов, взыскать 300 000 рублей за все годы бездействия, признанные судом, то есть с 2013 года по 2022 год - восемь лет бездействия. Нам Советский суд отказал полностью в иске, сослался на то, что мы не доказали, что люди пострадали. Мы это обжаловали. Верховный суд Дагестано отменил то решение Советского суда и признал за каждым право на компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. Это в целом неплохо, потому что нам была нужна здесь победа. Понятно, что мы хотели больше, но в целом и это неплохо, так как в целом взыскивать моральный вред за подобные бездействия очень сложно", - сказала Агальцова.

Представитель ответчика, юрист минюста Дагестана затруднился сказать, будет ли правительство оспаривать решение о компенсации морального вреда пострадавшим от затопления Ирганайской ГЭС.

"Не знаем пока, надо получить постановление на руки, потом будем решать", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Один из истцов, бывший глава селения Ирганай Магомед Алигаджиев, заявил, что в целом он и другие пострадавшие довольны решением суда.

"Мы довольны, что наши требования были удовлетворены. Но они частичные. 10 тысяч – смехотворная цена за наши мучения. Я, кстати, касаясь суммы, излагал им вот так. Если это сумма 300 тысяч разделить на те годы, которые вы, правительство, бездействовали, то получается в год 27 тысяч. И даже если суммарно 19 человек требуем по 300 тысяч рублей, получалось 5 миллионов 700 тысяч рублей. Это всего премии двух чиновников правительства Республики Дагестан, бездействие которых признано московским судом. За то, что человек бездействовал, ему платят премию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Истец также сообщил, что в настоящее время правительство Дагестана наконец подготовило бюджетную заявку на материальную компенсацию людям, потерявшим имущество в ходе строительства Ирганайской ГЭС.

"Правительство Дагестана отправил бюджетную заявку почти на 14,5 миллиарда рублей в министерство экономического развития РФ. На 5 миллиардов рублей эта сумма занижена. И хотя мы с ними спорили, доказывали, но они посчитали, что мы неправы, отправили вот такую бюджетную заявку. Она находится в данное время на рассмотрении министерства экономического развития Российской Федерации. Выплаты разбили на три части. Одна - это упущенная выгода за землю. Вторая - это жилье. И третья - это прибережно-защитная полоса и землеизъятие под объект строительства. Или они ее принимают, или у них будут какие-то замечания по этой бюджетной заявке", - рассказал Алигаджиев.

Он напомнил, что пострадавшие тысячи жителей Ирганая не раз отправляли заявления и обращения в различные инстанции. "Мы отправляли письма более 5,5 тысяч Путину, более 1,5 тысяч на имя министра экономического развития и председателя правительства. Наши старания, наши обращения дали результат. И наш вопрос находится на контроле у председателя правительства Мишустина. В случае утверждения заявки выплаты пройдут в три этапа, в 2026, 2027 и 2028 году", - отметил Алигаджиев.

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