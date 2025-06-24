×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:59, 24 июня 2025

Бастрыкин отреагировал на обращение о нарушении жилищных прав жителей Кубани

Игорь, глава семьи из Северского района, которая не может добиться выплаты по Херсонскому сертификату Скриншот с видео блогера Игоря Щербацкого https://vkvideo.ru/video-211417460_456239485?list=9ded7d01ad81dbfacd

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семья из Северского района Краснодарского края в видеообращении к председателю СК России Александру Бастрыкину рассказала, как власти региона препятствуют выплате по Херсонскому сертификату, из-за чего люди рискуют остаться без единственного жилья. Глава Следкома затребовал проверки.

В своем видеообращении представители семьи, переехавшей на Кубань из Херсона, утверждают, что власти региона препятствуют выплате по Херсонскому сертификату за дом, в котором они живут. Домовладение в станице Калужской, купленное по сертификату, является единственным жильём этой семьи. В случае, если администрация Краснодарского края не осуществит выплату, бывший собственник дома может в судебном порядке выселить людей.

Видеосюжет о ситуации семьи из ст. Калужской опубликовал на своих ресурсах 23 июня блогер Игорь Щербацкий. Он рассказывает, что семья покупала дом частично за собственные сбережения, вторую часть покрывал Херсонский сертификат. Бывший хозяин дома до сих пор не получил выплаты по сертификату и забил тревогу, покупатели начали разбираться с ситуацией и потонули в переписках с ведомствами и судах.

Глава семьи Игорь рассказал, что в Херсоне они одними из первых получили российские паспорта. По его словам, по Херсонскому сертификату за дом должны были выплатить 4 млн 700 тысяч рублей. "Бывший хозяин вошел в нашу ситуацию, он ждет уже два года выплаты и не обращается в суд", - отметил Игорь.

При этом суд уже выносил решение в пользу семьи, однако разные структуры продолжают судиться с этой семьей. "У нас уже прошло девять заседаний суда и каждый раз заседание откладывается, потому что никто не понимают, что делать с этой ситуацией", - говорит Игорь.

"Хотелось бы в доме что-то делать, что-то приобретать, развиваться как семья. Но мы ничего не можем делать, потому что не знаем, какое будущее нас ждет", - сетует его супруга Любовь.

Сегодня стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по обращению семьи из Краснодарского края о нарушении жилищных прав.

"В социальной сети размещено видеообращение к главе ведомства семьи из станицы Калужской Краснодарского края с просьбой дать правовую оценку действиям властей региона, которые, по их мнению, намеренно препятствуют выплате по жилищному сертификату за домовладение, где они сейчас проживают. По словам людей, при отсутствии выплаты бывший собственник вправе требовать их выселения из единственного жилья. Местные власти обжалуют решения суда, вынесенные в пользу граждан", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В связи с озвученной ситуацией следственными органами СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка.

"Важно отметить, что региональный СК начал проверку ещё вчера, - написал сегодня в своем телеграм-канале Игорь Щербацкий. - Кроме того, после выхода репортажа стали поступать сообщения от жителей Краснодарского края, которые так же до сих пор не получили выплаты по Херсонским сертификатам".

Ранее "Кавказский узел", по данным на сентябрь 2023 года в Краснодарском крае была одобрена выдача сертификатов более 12,3 тысячи семей, оплачено было более 10,2 тысячи сертификатов. Об этом отчитывались краевые власти. Сертификат используется для приобретения одного или нескольких жилых помещений на первичном или вторичном рынках жилья на территории России у физических или юридических лиц.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Наталья Калиновская. Фото http://www.blogsochi.ru/
02:56, 24 июня 2025
Сочинская активистка Калиновская обвинена в нападении на правоохранителя
Артемий Останин. Фото: суды общей юрисдикции города Москвы
18:58, 23 июня 2025
Правозащитники признали Артемия Останина политзаключенным
Состояние пляжа и работы по его очистке в анапском поселке Джемете. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани.
17:56, 23 июня 2025
Выбросов мазута в Анапе не зафиксировано четвертый день подряд
Площадка песка с мазутом в Воскресенском. Фото: t.me/opershtab23
14:15, 23 июня 2025
Завершение вывоза песка с мазутом из Воскресенского отложено на июль
Пробка перед мостом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
09:58, 23 июня 2025
Перед Крымским мостом на Кубани образовалась пробка
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Участники голодовки в Чиатуре. Кадр прямой трансляции на Facebook*-cтранице მაღაროელი
23 июня 2025, 20:56
Шахтеры Чиатуры требуют освободить арестованных коллег

Мамука Хазарадзе (слева) и Бадри Джапаридзе. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/
23 июня 2025, 17:53
Два оппозиционера осуждены по делу о неявке в комиссию парламента Грузии

Кристина Лакербая (справа). Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=2p8gCLiITh0
23 июня 2025, 16:57
Сотрудница Минтуризма Абхазии наказана за слова о туристах

Площадка песка с мазутом в Воскресенском. Фото: t.me/opershtab23
23 июня 2025, 14:15
Завершение вывоза песка с мазутом из Воскресенского отложено на июль

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше