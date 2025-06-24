Бастрыкин отреагировал на обращение о нарушении жилищных прав жителей Кубани

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Семья из Северского района Краснодарского края в видеообращении к председателю СК России Александру Бастрыкину рассказала, как власти региона препятствуют выплате по Херсонскому сертификату, из-за чего люди рискуют остаться без единственного жилья. Глава Следкома затребовал проверки.

В своем видеообращении представители семьи, переехавшей на Кубань из Херсона, утверждают, что власти региона препятствуют выплате по Херсонскому сертификату за дом, в котором они живут. Домовладение в станице Калужской, купленное по сертификату, является единственным жильём этой семьи. В случае, если администрация Краснодарского края не осуществит выплату, бывший собственник дома может в судебном порядке выселить людей.

Видеосюжет о ситуации семьи из ст. Калужской опубликовал на своих ресурсах 23 июня блогер Игорь Щербацкий. Он рассказывает, что семья покупала дом частично за собственные сбережения, вторую часть покрывал Херсонский сертификат. Бывший хозяин дома до сих пор не получил выплаты по сертификату и забил тревогу, покупатели начали разбираться с ситуацией и потонули в переписках с ведомствами и судах.

Глава семьи Игорь рассказал, что в Херсоне они одними из первых получили российские паспорта. По его словам, по Херсонскому сертификату за дом должны были выплатить 4 млн 700 тысяч рублей. "Бывший хозяин вошел в нашу ситуацию, он ждет уже два года выплаты и не обращается в суд", - отметил Игорь.

При этом суд уже выносил решение в пользу семьи, однако разные структуры продолжают судиться с этой семьей. "У нас уже прошло девять заседаний суда и каждый раз заседание откладывается, потому что никто не понимают, что делать с этой ситуацией", - говорит Игорь.

"Хотелось бы в доме что-то делать, что-то приобретать, развиваться как семья. Но мы ничего не можем делать, потому что не знаем, какое будущее нас ждет", - сетует его супруга Любовь.

Сегодня стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по обращению семьи из Краснодарского края о нарушении жилищных прав.

"В социальной сети размещено видеообращение к главе ведомства семьи из станицы Калужской Краснодарского края с просьбой дать правовую оценку действиям властей региона, которые, по их мнению, намеренно препятствуют выплате по жилищному сертификату за домовладение, где они сейчас проживают. По словам людей, при отсутствии выплаты бывший собственник вправе требовать их выселения из единственного жилья. Местные власти обжалуют решения суда, вынесенные в пользу граждан", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В связи с озвученной ситуацией следственными органами СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка.

"Важно отметить, что региональный СК начал проверку ещё вчера, - написал сегодня в своем телеграм-канале Игорь Щербацкий. - Кроме того, после выхода репортажа стали поступать сообщения от жителей Краснодарского края, которые так же до сих пор не получили выплаты по Херсонским сертификатам".

Ранее "Кавказский узел", по данным на сентябрь 2023 года в Краснодарском крае была одобрена выдача сертификатов более 12,3 тысячи семей, оплачено было более 10,2 тысячи сертификатов. Об этом отчитывались краевые власти. Сертификат используется для приобретения одного или нескольких жилых помещений на первичном или вторичном рынках жилья на территории России у физических или юридических лиц.

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