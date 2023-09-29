Власти Кубани отчитались о помощи переселенцам из зоны военной операции

29 сентября 2023, 08:15

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Более 3,5 тысячи переселенцев из зоны военной операции на Украине находятся в пунктах временного размещения на Кубани, для них созданы центры подготовки документов и помощи в трудоустройстве, сообщили в администрации края. Жительница Херсонской области, приехавшая в Сочи, пожаловалась на бюрократические препоны.

Как писал "Кавказский узел", в январе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев распорядился направить на содержание и питание переселенцев из зоны военной операции почти 1,5 миллиарда рублей, предназначавшихся кубанским пенсионерам, ветеранам труда и жертвам политрепрессий. В августе из резервного фонда края был дополнительно выделен 341 миллион рублей на размещение и питание переселенцев из Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР.

5 октября 2022 года Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Краснодарский край включен в список регионов, принимающих граждан из зоны военной операции, всего с октября 2022 года на территории края размещено более 15 тысяч человек, покинувших территории Херсона и правобережной части Херсонской области, сообщила администрация края в ответ на запрос "Кавказского узла".

По данным властей, в 62 пунктах временного размещения 20 муниципальных образований, включая курортные территории и степную зону, размещено "более 3,5 тыс. человек, из них порядка 1 тыс. детей и свыше 2,5 тыс. взрослых". Из них более 2,9 тысячи человек размещено в 30 здравницах - Анапы (более 1,9 тысячи человек), Туапсинского района (более 800 человек), Темрюкского района (около 100 человек) и Геленджика (менее 100 человек). В 32 пунктах временного размещения в 16 муниципалитетах степной зоны размещено около 600 человек.

Власти Анапы представили наибольшее число мест в гостиницах и санаториях для размещения покинувших Херсон и правобережную часть Херсонской области, сообщил 28 сентября корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления пресс-службы администрации Краснодарского края Павел Тычинкин. По его словам, с октября 2022 года в пунктах временного размещения, расположенных на территории Анапы, было размещено более 9000 человек. "Граждане, вынужденно покинувшие территории, имеют право выбирать места предоставления жилья по всему краю - как в городах, так и в сельской местности", - сообщил Павел Тычинкин.

По его информации, на территории края было развернуто 196 пунктов временного размещения и питания. На данный момент осталось 62 пункта, там находятся 3562 человека.

Тычинкин отметил, что опросы и социальные исследования среди вынужденных переселенцев не входят в компетенцию органов исполнительной власти, поэтому не проводятся. Вопросы миграции относятся к деятельности Федерального агентства по делам национальностей и МВД, поэтому невозможно ответить, хотят ли приехавшие вернуться на прежнее место жительства или останутся жить в России, сказал он.

"По поручению губернатора в Краснодарском крае созданы центры подготовки документов и содействия в трудоустройстве по принципу «одного окна» для граждан, покинувших территорию Херсонской области в экстренном порядке. Центры расположили в местах наибольшего количества проживания - на базе пансионата «Фея-3» в Анапе и оздоровительного комплекса «Орбита» в поселке Ольгинка Туапсинского района. В них организовали работу всех профильных ведомств, задействованных при организации социальной адаптации прибывших. Для предоставления указанных услуг маломобильным людям соответствующая работа проводилась в выездном формате", - рассказал Павел Тычинкин.

Сотрудники центров, в частности, информировали посетителей о порядке и сроках предоставления услуг, консультировали по вопросам социального, пенсионного, жилищного обеспечения, разъясняли положения миграционного и трудового законодательства, помогали в переводе документов и выдаче российских паспортов.

По его словам, заявления на получение социальных выплат принимаются в управлениях соцзащиты населения во всех муниципалитетах Кубани. При этом необходимости в создании отдельных печатных памяток для прибывших не возникало. Согласно информации об обращениях граждан, связанных с размещением в пунктах временного размещения в Краснодарском крае, в администрацию региона поступило 63 обращения. Они касаются в основном просьб о продлении размещения в пунктах временного размещения для завершения обучения детей в школах, выдачи жилищного сертификата на приобретение недвижимого имущества, оказания содействия в трудоустройстве.

По словам Тычинкина, переселенцам, приехавшим после 18 февраля 2022 года, положена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Жителям Херсона и части Херсонской области полагается также единовременная выплата "на обзаведение имуществом" и жилищные сертификаты, если эти люди после 24 февраля 2022 года покинули место постоянного проживания и прибыли в Россию на постоянное место жительства подали заявление на единовременные выплаты или сертификат, имеют российское гражданство, а ранее получали жилье или улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или субсидии от российских властей.

В Краснодарском крае одобрена выдача сертификатов более 12,3 тысячи семей, оплачено более 10,2 тысячи сертификатов. Сертификат используется для приобретения одного или нескольких жилых помещений на первичном или вторичном рынках жилья на территории России у физических или юридических лиц.

Павел Тычинкин добавил, что в крае организован прием заявлений от граждан о предоставлении сертификата и документов во всех филиалах многофункциональных центров «Мои документы» и в Кубанском центре государственной поддержки населения и развития финансового рынка.

Жительница Херсонской области Татьяна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что приехала в Россию в феврале 2022 года и столкнулась с бюрократическими препонами. "Я пересекла границу РФ в феврале. Не сдавая паспорт Украины, получила паспорт РФ. Получить 10 000 рублей была целая проблема. О жилищных сертификатах вообще молчу. Поэтому ни того, ни другого не получила из-за волокиты и отсутствия информации. Получить какую-либо информацию об этом было просто невозможно. Огромная бюрократия. Никто нас в РФ не ждал... Единственное, что я и моя подруга слышали - это возгласы от россиян «понаехали»", - сказала она.

Татьяна отметила, что планировала через Россию выехать в другую страну. "Приехала в Сочи. Сняла квартиру, устроилась на работу", - сказала она. Однажды, по словам женщины, она шла с работы и услышала, как два охранника частной парковки разговаривают между собой о военной операции. "Я услышала их слова, что всех украинцев надо истребить. Я не выдержала и вмешалась в их разговор, после чего очень пожалела. Я спросила их: "А что вам сделали украинцы? Я лично украинка". После этих моих слов эти охранники словно озверели", - пожаловалась женщина.

По ее словам, один из них "выхватил пистолет и выстрелил в землю", стал нецензурно выражаться и "орать что-то" на незнакомом ей языке – Татьяна предположила, что это был чеченский язык. На следующий день, по ее словам, к ней на съемную квартиру пришел сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что на нее возбуждено уголовное дело об оскорблении этих охранников.

"Я поняла, что мне надо скорее покидать эту страну. На следующее утро я взяла все свои сбережения, которые удалось заработать в РФ, и пересекла границу РФ... Сейчас я нахожусь в безопасном месте, но опасаюсь называть свое местонахождение. Надеюсь на получение статуса беженца в благополучной европейской стране. То, что я не буду находиться в РФ, я знала еще с момента пересечения границы РФ и получения российского паспорта. Но встреча [с охранниками] просто ускорила мое решение покинуть это государство", - рассказала беженка, добавив, что через Россию выезжают далее и многие другие украинцы, которые не смогли другим путем эмигрировать в Европу.

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