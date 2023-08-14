Расходы Кубани на переселенцев из зоны СВО увеличены на 341 миллион

14 августа 2023, 12:42

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Губернатор Кубани распорядился увеличить расходы на размещение и питание переселенцев из зоны военной операции до 1,79 миллиарда рублей.

Как писал "Кавказский узел", в январе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев распорядился направить на содержание и питание переселенцев из зоны военной операции почти 1,5 миллиарда рублей, предназначавшихся кубанским пенсионерам, ветеранам труда и жертвам политрепрессий.

5 октября 2022 года Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Из резервного фонда Краснодарского края дополнительно выделен 341 миллион рублей на размещение и питание переселенцев из Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на постановление Вениамина Кондратьева.

Согласно документу, датированному 11 августа и размещенному на сайте администрации Кубани, общая сумма на эти цели увеличена с 1,451 миллиарда рублей до 1,792 миллиарда рублей.

Большую часть денег получат Анапа (949 млн рублей), Туапсинский район (534 млн рублей), Темрюкский (136 млн рублей) и Славянский (27 млн рублей) районы, указано в постановлении.

Напомним, в ноябре 2022 года власти сообщили, что жители Херсонской области, эвакуированные в Краснодарский край, имеют право на бесплатное получение жилья на Кубани. Пользователей Telegram удивили объемы помощи эвакуированным. Подобной поддержки были лишены и коренные жители, и те, кто эвакуировался ранее, отметили они.

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