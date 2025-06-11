Военный из Волгоградской области убит на Украине

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Евгений Шибаев из Руднянского района убит при выполнении боевой задачи в зоне военной операции на Украине. С начала операции власти признали убитыми на Украине как минимум 1221 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 10 июня власти официально признали убитыми на Украине не менее 1220 бойцов из Волгоградской области.

Шибаев Евгений Юрьевич, 1972 года рождения, был убит при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции 28 марта 2024 года, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Руднянского района Волгоградской области.

Похороны Евгения Шибаева состоятся 15 июня, указано в сообщении.

Таким образом, на сегодняшний день официально признаны убитыми в зоне боевых действий на Украине не менее 1221 военного из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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