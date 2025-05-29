Супружеская пара из Михайловска осуждена по делу о подготовке теракта

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам заключения супругов из Ставропольского края, признав их виновными в подготовке теракта на железной дороге.

Обвинения супружеской паре из Михайловска были предъявлены по статьям о подготовке теракта, покушении на незаконный оборот взрывных устройств, пособничестве в этих преступлениях и госизмене.

Согласно версии обвинения, житель Ставрополья в конце 2022 года связался с представителями украинских спецслужб, “желая оказывать помощь в деятельности против безопасности Российской Федерации”. В начале 2023 года мужчина сообщил своей супруге, что вовлечен в организованную группу с такой целью, говорится в публикации на сайте краевой прокуратуры от 29 мая.

Суд пришел к выводу, что мужчина “по заданию СБУ” получил самодельное взрывное устройство и планировал, при пособничестве своей жены, подорвать железнодорожные цистерны с топливом на Ставрополье. Оба были задержаны силовиками, не успев реализовать план.

Согласно данным краевого управления ФСБ, обвиняемый получил несколько самодельных бомб через тайник в селе Московское и активировал их вместе с женой, планируя прикрепить к цистерне с нефтепродуктами в Михайловске, отмечает “Интерфакс-Юг”.

Южный окружной военный суд назначил мужчине 16 лет заключения с ограничением свободы на полтора года. Первые три года срока он, согласно приговору, должен отбыть в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима. Его супруга приговорена к 13 годам колонии общего режима. Кроме того, суд назначил обоим дополнительное наказание - штраф в 600 тысяч рублей каждому.

Комментариями обвиняемых относительно версии обвинения и планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает.

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