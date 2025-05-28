Лидер ПНФА обвинил силовиков в пытках своего телохранителя

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После задержания силовики 13 часов оказывали физическое давление на Новруза Тагиева - телохранителя лидера партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая был арестован телохранитель лидера партии Народного фронта Азербайджана Новруз Тагиев по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщил сам лидер ПНФА Али Керимли.

Али Керимли сообщил 27 мая, что его телохранителя Новруза Тагиева пытались 13 часов после задержания, пишет Meydan TV.

По словам Керимли, 20 мая Тагиев забрал ребенка из школы. Его задержали четверо в штатском, которые сначала долго возили его в наручниках по городу, а затем доставили в Ясамальское районное управление полиции, где держали до 12 ночи.

Адвокат Немат Керимли сообщил, что на Тагиева пожаловался человек по имени Ниджат. Тагиев работал риелтором и помог Ниджату найти дом. За услугу по поиску дома он получил 1000 манатов, часть которых передал хозяину дома. Однако затем Ниджат пришел в офис Тагиева и принес деньги. Деньги Тагиев не принял, однако Ниджат оставил на его столе коробку с духами. После этого Ниджат подал жалобу в полицию на мошенничество с 71 тысячей манатов.

Немат Керимли также отметил, что в связи с действиями силовиков была подана жалоба.

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