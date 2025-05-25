Правозащитники выступили против участия эксперта в "Ереванском диалоге"

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На конференцию "Ереванский диалог" приглашен британский эксперт Крейг Олифант. Правозащитники потребовали от МИД Армении пояснить, почему эксперт, ранее принимавший участие в форуме в Ханкенди, получил приглашение на конференцию.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года участники миротворческих инициатив на Южном Кавказе призвали остановить боевые действия в Нагорном Карабахе и начать мирные переговоры. В числе подписантов обращения - сотрудник The John Smith Trust, старший советник Центра внешней политике в Лондоне Крейг Олифант, который более 10 лет возглавлял Восточную исследовательскую группу Форин-офиса.

Правозащитники обратились 24 мая в министерство иностранных дел Армении с требования объяснить, на каком основании на конференцию "Ереванский диалог" был приглашен Крейг Олифант. По их словам, в апреле текущего года он принимал участие в форуме, прошедшем в Ханкенди (Степанакерте), пишет News.am.

Подписанты обращения заявили, что "решительно осуждают визит в Армению Олифанта". Они потребовали от МИД Армении "четкого разъяснения относительно причин приглашения указанного лица на конференцию "Ереванский диалог", а также немедленного аннулирования участия указанного лица в мероприятии".

Обращение подписали правозащитники Артак Бегларян, Сирануш Саакян, Арман Татоян, а также омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Международный форум "Ереванский диалог" состоится 26-27 мая, среди заявленных участников - премьер-министр Словакии Роберт Фицо, министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и другие политики. На форуме обсудят вопросы безопасности, глобальных геополитических тенденций, ситуацию в Евросоюзе и соседних странах, политику в сфере искусственного интеллекта, пишет "Голос Армении".

Крейг Олифант принял участие в прошедшем в апреле в Ханкенди международном форуме на тему "COP29 и Зеленое видение в Азербайджане", пишет Report.az.

На форуме он спросил у президента Азербайджана Ильхама Алиева, можно ли достичь мирного соглашения с Армений до конференции COP29, на что Алиев заявил, что это "абсолютно реалистично, по крайней мере, соглашения по базовым принципам".

29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходила в Баку с 11 по 22 ноября. В ее повестке, в частности, обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

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