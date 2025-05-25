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05:57, 25 мая 2025

Правозащитники выступили против участия эксперта в "Ереванском диалоге"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На конференцию "Ереванский диалог" приглашен британский эксперт Крейг Олифант. Правозащитники потребовали от МИД Армении пояснить, почему эксперт, ранее принимавший участие в форуме в Ханкенди, получил приглашение на конференцию.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года участники миротворческих инициатив на Южном Кавказе призвали остановить боевые действия в Нагорном Карабахе и начать мирные переговоры. В числе подписантов обращения - сотрудник The John Smith Trust, старший советник Центра внешней политике в Лондоне Крейг Олифант, который более 10 лет возглавлял Восточную исследовательскую группу Форин-офиса.

Правозащитники обратились 24 мая в министерство иностранных дел Армении с требования объяснить, на каком основании на конференцию "Ереванский диалог" был приглашен Крейг Олифант. По их словам, в апреле текущего года он принимал участие в форуме, прошедшем в Ханкенди (Степанакерте), пишет News.am.

Подписанты обращения заявили, что "решительно осуждают визит в Армению Олифанта". Они потребовали от МИД Армении "четкого разъяснения относительно причин приглашения указанного лица на конференцию "Ереванский диалог", а также немедленного аннулирования участия указанного лица в мероприятии".

Обращение подписали правозащитники Артак Бегларян, Сирануш Саакян, Арман Татоян, а также омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Международный форум "Ереванский диалог" состоится 26-27 мая, среди заявленных участников - премьер-министр Словакии Роберт Фицо, министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и другие политики. На форуме обсудят вопросы безопасности, глобальных геополитических тенденций, ситуацию в Евросоюзе и соседних странах, политику в сфере искусственного интеллекта, пишет "Голос Армении".

Крейг Олифант принял участие в прошедшем в апреле в Ханкенди международном форуме на тему "COP29 и Зеленое видение в Азербайджане", пишет Report.az.

На форуме он спросил у президента Азербайджана Ильхама Алиева, можно ли достичь мирного соглашения с Армений до конференции COP29, на что Алиев заявил, что это "абсолютно реалистично, по крайней мере, соглашения по базовым принципам".

29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходила в Баку с 11 по 22 ноября. В ее повестке, в частности, обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

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Автор: "Кавказский узел"

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