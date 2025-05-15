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15:39, 15 мая 2025

ЕСПЧ признал нарушение прав избитых в Ингушетии журналистов и правозащитников

Европейский суд по правам человека. Фото: https://www.coe.int/ru/web/portal/-/european-court-of-human-rights-updated-country-profiles-now-online

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсации по шесть тысяч евро восьми журналистам и правозащитникам, пострадавшим при нападении на микроавтобус с участниками пресс-тура на границе Чечни и Ингушетии в марте 2016 года.

Как писал  "Кавказский узел", 9 марта 2016 года в Ингушетии, недалеко от административной границы Чечни, было совершено нападение на микроавтобус Сводной мобильной группы "Комитета по предотвращению пыток"* (КПП). Восемь журналистов и правозащитников, а также водитель автобуса, направлявшиеся в Грозный, были избиты, четверо из них попали в больницу. В течение двух лет после нападения следствие отказывалось информировать потерпевших и их адвоката о ходе расследования. 18 сентября 2019 года от имени пострадавших при нападении были поданы жалобы в Европейский суд по правам человека на нарушение пяти статей Конвенции о правах человека. Обращение в ЕСПЧ не станет толчком для возобновления эффективного расследования по делу в России, предположили потерпевшие.

По версии опрошенных "Кавказским узлом" экспертов, одной из целей нападения на журналистов и правозащитников было внести разлад в отношения главы Чечни Рамзана Кадырова и возглавлявшего в тот момент  Ингушетию Юнус-Бека Евкурова. Сам Евкуров также упрекнул правозащитников в попытках столкнуть его с Кадыровым.

Россия должна выплатить компенсации в размере по шесть тысяч евро журналистам и правозащитникам за бездействие Следственного комитета в деле о нападении на микроавтобус с участниками пресс-тура на границе Чечни и Ингушетии в марте 2016 года, постановил  Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассмотрев коллективную жалобу.

Заявители утверждали, что российские власти нарушили их права, гарантированные Европейской конвенцией: свободу от пыток, свободу выражения мнения, а также право на эффективное расследование, суд признал их нарушение.

Как следует из решения от 15 мая по делу "Ванслова и другие против России", опубликованного на сайте суда, он  признал допустимыми и жалобы по статьям 10 и 13 Конвенции (свобода выражения мнения и право на эффективное средство правовой защиты) , но не стал рассматривать их отдельно, так как они касаются тех же обстоятельств, что и жалобы по статье 3.

В числе заявителей, которым присуждены компенсации - журналисты и правозащитники Екатерина Ванслова, Башир Плиев, Антон Прусаков, Михаил Солунин, Иван Жильцов, Александрина Елагина, Никита Проценко и норвежский журналист Эйстейн Виндстад.

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Автор: "Кавказский узел"

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