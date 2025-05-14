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05:18, 14 мая 2025

Арестован подозреваемый по делу о похищении жителя Яндаре

Кадр записи с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей момент похищения жителя Яндаре / Telegram-канал "Фортанга"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд постановил отправить в СИЗО на два месяца жителя Ингушетии, задержанного по делу о похищении молодого мужчины в Яндаре. Официально следствие заявляет, что в похищении участвовали "не менее шести" человек, но камеры видеонаблюдения зафиксировали по крайней мере десять нападавших. 

Как писал "Кавказский узел", 10 мая в сельском поселении Яндаре группа вооруженных людей силой посадила мужчину в автомобиль и скрылась. Позднее стало известно, что похищенный найден и госпитализирован с травмами, а один из подозреваемых в его похищении задержан в Магасе. 

Суд избрал меру пресечения жителю Ингушетии, подозреваемого в похищении 28-летнего молодого человека из продуктового магазина в селении Яндаре. 

Согласно постановлению суда, подозреваемый пробудет под стражей как минимум до 10 июля 2025 года. В ближайшее время ему предъявят обвинение в групповом похищении человека с применением оружия и насилия, сообщило 13 мая республиканское управление СКР в своем Telegram-канале.  

Следствие отмечает, что в похищении жителя Яндаре участвовали “не менее шести человек”, такие же данные были указаны в первоначальных сообщениях о происшествии. В похищении участвовали не менее десяти человек, причем лица нескольких попали на записи с камер видеонаблюдения, отмечает, в свою очередь, “Фортанга”. 

Издание опубликовало запись с камеры видеонаблюдения, установленной у магазины на улице Орджоникидзе в Яндаре. На видео продолжительностью 2 минуты 9 секунд видно, как происходило похищение: нападавшие приехали как минимум на четырех машинах и заблокировали ими автомобиль потерпевшего на парковке в тот момент, когда молодой человек садился в машину. Последний забежал в магазин, откуда его, примерно через минуту, нападавшие вынесли впятером; все это время снаружи оставались еще как минимум пятеро соучастников, дежуривших на парковке. 

На записи видно, что нападавшие вооружены, некоторые из них возвращались к своим машинам за оружием, пока происходило похищение. Потерпевшего силой подвели к одной из машин, продолжая избивать, и усадили в нее.

“Лица нескольких нападавших закрыты балаклавами, как минимум у одного из них в руках предмет, похожий на автомат Калашникова, у других – пистолеты (...) На записи видны лица как минимум четырех нападавших, однако задержать их силовики спустя почти два дня так и не смогли”, - указывает издание в публикации от 12 мая. 

Следственные органы не назвали мотивов нападения на жителя Яндаре, а сам он утверждает, что “никаких требований похитители ему не предъявляли”.

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Автор: "Кавказский узел"

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