×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:44, 9 мая 2025

Военные парады прошли на Северном Кавказе в День Победы

Бойцы Каспийской флотилии на параде в Каспийске. Скриншот фото администрации главы Дагестана от 09.05.25, https://t.me/agiprd/24514.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные парады и шествия прошли в Каспийске, Владикавказе, Черкесске, Ставрополе. Как минимум в двух городах участие в параде принимали конники, а в Каспийске были представлены бронеавтомобили "Ахмат".

В Каспийске в параде принимали участие  около 1500 человек. В том числе парадные расчеты Каспийской флотилии, Пограничного управления ФСБ России по РД, ГУ МЧС по РД, Росгвардии, УФСИН, Дагестанской таможни, Юнармии, «Движения Первых», военного учебного центра ДГТУ.

В составе механизированной колонны - 40 единиц образцов современной боевой техники и вооружения. роехали на параде - новейшие бронеавтомобили «АХМАТ». Автомобиль выпущен в 2022 году заводом «Ремдизель» с учетом опыта боевых действий специальной военной операции на Украине.В этом году в параде по инициативе Сергея Меликова принимала участие и конная дивизия, сообщило РИА "Дагестан".

Министерство обороны не хотело называть новый тип бронемашины "Ахмат-мобилем", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, подчеркнув, что он лично участвовал в изменении конструкции бронеавтомобиля и настоял на своем названии. Гендиректор предприятия-изготовителя Александр Захаров назвал незначительными изменения в конструкции бронемашины.

Администрация главы Дагестана отчиталась об участии в параде пехотинцев 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, которые участвовали в  освобождении Курской области.

В параде в Ставрополе поучаствовали военные общевойсковой 49-й армии, кадеты, участники СВО и городские активисты. Горожане также смогли увидеть показ военной техники, проинформировало издание "Победа26".

Нва площадках, посвященных 80-летию победы встроились длинные очереди за раздачей солдатской каши,  и в туалеты, сообщил "Блокнот Ставрополь".

В Черкесске праздничное мероприятие не стали назвать парадом - на центральной площади города Черкесска прошел торжественный митинг и шествие парадных расчетов воинских частей и подразделений , сообщило РИА "Карачаево-Черкессия".

Во Владикавказе в параде участие принимали сухопутные войска, воздушно-космические силы и бойцы военно-морского флота. Отдельным строем прошел расчет женщин-военнослужащих 58-й армии, а также расчеты 34 бригады управления и 74-го отдельного радиотехнического полка особого назначения, 67-й ордена Жукова зенитной ракетной бригады и 40 полка радиационно-химической и биологической защиты, сообщило издание "Регион 15".

Также в параде приняла участие историческая реконструкция конницы имени И.А. Плиева. Воссоздали ее артисты конного театра «Нарты».

Среди военной техники, представленной на параде - танк Т-34, боевые машины БМП-2 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», автомобили УРАЛ «Торнадо», 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», 122-мм гаубица «Д-30», бронеавтомобили КАМА3 и возимые 120-мм минометы.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военные на Украине. Фото: Минобороны https://mil.ru
09:50, 9 мая 2025
Более 6450 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Подозреваемая в подготовке теракта. Кадр из видео, опубликованного в телеграм-канале ТАСС https://t.me/tass_agency/313068
01:36, 6 мая 2025
За неделю с 28 апреля по 4 мая жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 03.05.25, https://t.me/mod_russia/52073.
01:03, 5 мая 2025
Число убитых в военной операции бойцов с юга России превысило 6400
Российские военные на Украине. Фото: https://mil.ru
00:50, 30 апреля 2025
Власти признали убитыми на Украине 6350 военных с юга России
Рука с пистолетом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
01:43, 29 апреля 2025
За неделю с 21 по 27 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
19:31, 27 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
депутаты пожаловались на ограничение свободы слова
Все блоги
Справочник
Кадыров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Семь заявлений Кадырова об отставке

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
21:48, 7 мая 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
как сейчас выглядит Алания молл, который пострадал от беспилотника
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
19:31, 27 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
депутаты пожаловались на ограничение свободы слова
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Аналитика
12:45, 5 мая 2025
В I квартале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 8 человек убиты и 2 ранены
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Мзия Амаглобели https://ru.netgazeti.ge/
07 мая 2025, 14:33
Мзии Амаглобели предъявлено новое обвинение

Девушка в поезде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06 мая 2025, 21:12
Правозащитницы сочли реальной угрозу для сбежавшей из Ингушетии девушки

Азер Бадамов. Фото: APA https://ru.apa.az/
06 мая 2025, 18:05
Азербайджанский депутат Бадамов счел безосновательным запрет въезда в Россию

Кенан Исмаил. Фото: https://www.facebook.com/photo?fbid=1224260932744052&set=a.416215033548650 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
06 мая 2025, 13:56
Азербайджанский оппозиционер арестован по обвинению в хулиганстве

Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Показать больше