Военные парады прошли на Северном Кавказе в День Победы

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Военные парады и шествия прошли в Каспийске, Владикавказе, Черкесске, Ставрополе. Как минимум в двух городах участие в параде принимали конники, а в Каспийске были представлены бронеавтомобили "Ахмат".

В Каспийске в параде принимали участие около 1500 человек. В том числе парадные расчеты Каспийской флотилии, Пограничного управления ФСБ России по РД, ГУ МЧС по РД, Росгвардии, УФСИН, Дагестанской таможни, Юнармии, «Движения Первых», военного учебного центра ДГТУ.



В составе механизированной колонны - 40 единиц образцов современной боевой техники и вооружения. роехали на параде - новейшие бронеавтомобили «АХМАТ». Автомобиль выпущен в 2022 году заводом «Ремдизель» с учетом опыта боевых действий специальной военной операции на Украине.В этом году в параде по инициативе Сергея Меликова принимала участие и конная дивизия, сообщило РИА "Дагестан".

Министерство обороны не хотело называть новый тип бронемашины "Ахмат-мобилем", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, подчеркнув, что он лично участвовал в изменении конструкции бронеавтомобиля и настоял на своем названии. Гендиректор предприятия-изготовителя Александр Захаров назвал незначительными изменения в конструкции бронемашины.

Администрация главы Дагестана отчиталась об участии в параде пехотинцев 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, которые участвовали в освобождении Курской области.

В параде в Ставрополе поучаствовали военные общевойсковой 49-й армии, кадеты, участники СВО и городские активисты. Горожане также смогли увидеть показ военной техники, проинформировало издание "Победа26".

Нва площадках, посвященных 80-летию победы встроились длинные очереди за раздачей солдатской каши, и в туалеты, сообщил "Блокнот Ставрополь".

В Черкесске праздничное мероприятие не стали назвать парадом - на центральной площади города Черкесска прошел торжественный митинг и шествие парадных расчетов воинских частей и подразделений , сообщило РИА "Карачаево-Черкессия".

Во Владикавказе в параде участие принимали сухопутные войска, воздушно-космические силы и бойцы военно-морского флота. Отдельным строем прошел расчет женщин-военнослужащих 58-й армии, а также расчеты 34 бригады управления и 74-го отдельного радиотехнического полка особого назначения, 67-й ордена Жукова зенитной ракетной бригады и 40 полка радиационно-химической и биологической защиты, сообщило издание "Регион 15".

Также в параде приняла участие историческая реконструкция конницы имени И.А. Плиева. Воссоздали ее артисты конного театра «Нарты».

Среди военной техники, представленной на параде - танк Т-34, боевые машины БМП-2 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», автомобили УРАЛ «Торнадо», 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», 122-мм гаубица «Д-30», бронеавтомобили КАМА3 и возимые 120-мм минометы.

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