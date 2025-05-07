Родственники потребовали вести прямые трансляции судов над грузинскими активистами

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Члены семей задержанных грузинских активистов провели акцию протеста у здания Общественного вещателя, требуя вести прямые трансляции судебных процессов.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов в Грузии уже больше пяти месяцев (с 28 ноября 2024 года) требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста против решения властей.

6 мая родственники задержанных в Грузии протестующих провели акцию у здания Общественного вещателя, пишет "Интерпрессньюс".

Участники акции потребовали, чтобы Общественный вещатель вел прямую трансляцию судебных процессов над задержанными. Один из участников акции отметил, что члены семей задержанных неоднократно просили об этом у руководства телеканала. По их мнению, таким образом власти смогут доказать, что суды в Грузии прозрачны.

Ранее, 6 февраля, парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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