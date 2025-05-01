Отряд бойцов отправлен из Чечни в зону военной операции на Украине

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Новый отряд добровольцев вылетел из Чечни в зону военной операции на Украине. Добровольцы прошли обучение на базе Российского университета спецназа и пополнят ряды спецназа "Ахмат", отчитался Апти Алаудинов.

Как писал " Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине. Об отправке одной из таких групп после подготовки в университете спецназа в Гудермесе Кадыров отчитался 11 апреля, а перед этим - 27 марта.

При этом на 30 апреля власти признали убитыми на Украине 6350 военных с юга России, в том числе 3136 военнослужащих из СКФО и 3214 из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Из международного аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции вылетел очередной спецборт с добровольцами, которые прибыли в столицу Чечни из разных регионов России, чтобы внести свой вклад в ведение боевых действий, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.



"По сложившейся традиции, каждый из добровольцев прошел ускоренные курсы боевой подготовки по ряду направлений на базе Российского университета спецназа имени В.В.Путина. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова предоставил им современную боевую экипировку и взял на себя все расходы, связанные с проездом и проживанием. По прибытии в зону СВО они пополнят ряды легендарного спецназа «АХМАТ» Минобороны РФ", - отчитался Алаудинов.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

"Кавказский узел" писал, что ранее Алаудинов призвал военнослужащих-срочников участвовать в боевых действиях в Курской области, посулив им рай в случае гибели. Сводный батальон "Ахмат", которым командует Алаудинов, в основном состоит из добровольцев, прибывших из разных регионов России, а чеченцев в нем немного, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Президент России Владимир Путин, сообщая о восстановлении контроля над территорией Курской области, перечислил сегодня ряд подразделений, которые принимали участие в сражениях, упомянув в их числе и "Ахмат". Глава Чечни отреагировал на упоминание Путиным двух подразделений "Ахмата", посвятив этому целый пост.

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