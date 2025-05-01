×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:57, 1 мая 2025

Отряд бойцов отправлен из Чечни в зону военной операции на Украине

Отряд добровольцев вылетел из Чечни в зону военной операции на Украине. Стоп-кадр видео, опубликованного в телеграм-канале Апти Алаудинова.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новый отряд добровольцев вылетел из Чечни в зону военной операции на Украине. Добровольцы прошли обучение на базе Российского университета спецназа и пополнят ряды спецназа "Ахмат", отчитался Апти Алаудинов.

Как писал " Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине. Об отправке одной из таких групп после подготовки в университете спецназа в Гудермесе Кадыров отчитался 11 апреля, а перед этим - 27 марта. 

При этом на 30 апреля власти признали убитыми на Украине 6350 военных с юга России, в том числе 3136 военнослужащих из СКФО и 3214 из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Из международного аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции вылетел очередной спецборт с добровольцами, которые прибыли в столицу Чечни из разных регионов России, чтобы внести свой вклад в ведение боевых действий, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"По сложившейся традиции, каждый из добровольцев прошел ускоренные курсы боевой подготовки по ряду направлений на базе Российского университета спецназа имени В.В.Путина. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова предоставил им современную боевую экипировку и взял на себя все расходы, связанные с проездом и проживанием. По прибытии в зону СВО они пополнят ряды легендарного спецназа «АХМАТ» Минобороны РФ", - отчитался Алаудинов.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

"Кавказский узел" писал, что ранее Алаудинов призвал военнослужащих-срочников  участвовать в боевых действиях в Курской области, посулив им рай в случае гибели. Сводный батальон "Ахмат", которым командует Алаудинов, в основном состоит из добровольцев, прибывших из разных регионов России, а чеченцев в нем немного, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Президент России Владимир Путин, сообщая о восстановлении контроля над территорией Курской области, перечислил сегодня ряд подразделений, которые принимали участие в сражениях, упомянув в их числе и "Ахмат". Глава Чечни отреагировал на упоминание Путиным двух подразделений "Ахмата", посвятив этому целый пост.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:59, 1 мая 2025
Офицер из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
04:08, 1 мая 2025
Власти Дагестана отчитались о восстановлении энергоснабжения в горных селах
22:56, 30 апреля 2025
Военный из Лермонтова убит на Украине
17:30, 30 апреля 2025
Два бойца из Батайска убиты в военной операции
11:47, 30 апреля 2025
Боец из Астраханской области убит в военной операции
11:11, 30 апреля 2025
Пациенты больницы в Тбилиси эвакуированы из-за пожара на рынке
Все события дня
Новости
Мансур Солтаев. Фото: https://chechombudsman.ru
16:33, 30 апреля 2025
Вмешательство Солтаева в дело о драке с участием чеченского подростка указывает на превышение полномочий омбудсмена
Российские военные на Украине. Фото: https://mil.ru
00:50, 30 апреля 2025
Власти признали убитыми на Украине 6350 военных с юга России
Зарема Мусаева. Скриншот видео https://ngs.ru/text/world/2023/07/04/72462722/
18:05, 29 апреля 2025
Продлен срок ареста Заремы Мусаевой
Мансур Солтаев. Кадр видео в Telegram https://t.me/chechombudsman/4718
03:52, 29 апреля 2025
Солтаев вмешался в ход следствия по делу чеченского подростка в Твери
Рука с пистолетом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
01:43, 29 апреля 2025
За неделю с 21 по 27 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Скриншот https://daptar.ru/2024/04/18/prosto-khotyat-zhit-so-svoim-rebenkom-ehkspertka-o-pravakh-kavkazskikh-zhenshchin-na-detei/ Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Протесты в Тбилиси. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".
01 мая 2025, 12:55
Новый фонд создан в Грузии для оплаты штрафов участникам протестов

Затонувшая часть "Волгонефти-212", подводная съемка. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 26.01.25, https://t.me/opershtab23/11175
01 мая 2025, 10:00
Росморречфлот получил миллиард на подготовку подъема танкеров с мазутом

Акция протеста в Ереване. 30 апреля 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/880246.html
30 апреля 2025, 13:45
Предприниматели в Ереване потребовали отменить повышение налога

Палатка карабахских активистов на площади Свободы в Ереване. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
29 апреля 2025, 23:52
Карабахские активисты прекратили палаточную акцию в Ереване

Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Показать больше