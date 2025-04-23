RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:35, 23 апреля 2025

Турист погиб во время сплава по горной реке в Адыгее

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время сплава по реке Белой в Адыгее перевернулась лодка с четырьмя туристам и инструктором, один из туристов утонул. Выяснилось, что инструктор работал без необходимых документов.

В Майкопском районе во время сплава перевернулась лодка с туристами из разных регионов России.

Инцидент произошел на реке Белой около села Хамышки. В лодке было четыре пассажира и инструктор. Один из участников сплава не смог выбраться из бурного течения и утонул, пишет 22 апреля 93.ru.

В ходе проверки выяснилось, что инструктор, который сопровождал группу, не имел необходимого сертификата и допуска на организацию и проведение водного туризма. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2023 года в Карачаево-Черкесии во время сплава по горной реке погибла туристка.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:39, 23 апреля 2025
Один человек погиб в перестрелке с силовиками в Дербенте
19:09, 22 апреля 2025
Боец из Астраханской области убит на СВО
13:20, 22 апреля 2025
3
 Прокурор потребовал длительные сроки обвиняемым в избиении Валько силовикам
12:53, 22 апреля 2025
Жители Армении перекрыли трассу из-за цен на проезд
09:50, 22 апреля 2025
В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке
07:35, 22 апреля 2025
Житель Северной Осетии убит в зоне боевых действий
Все события дня
Новости
Военный на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:45, 20 марта 2025
Военный из Адыгеи убит на Украине
Военные на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:20, 13 марта 2025
Два военных из Адыгеи убиты на Украине
ЖК "Тургеневский-2". Фото: https://moigk.ru/krasnodar/novostroyki/zhk-turgenevskiy-2/
02:50, 10 марта 2025
Обманутые дольщики в Адыгее добились внимания Бастрыкина к своей проблеме
00:56, 23 февраля 2025
"Платон" отменил штрафы после жалоб дальнобойщиков юга России
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:13, 19 февраля 2025
Более 5900 бойцов из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Все блоги
Справочник
Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Девушка плачет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи программы Copilot
22 апреля 2025, 12:04
Правозащитники столкнулись с угрозами после публикации об избиении девочки в Хасавюрте

Мухаммед Бикмаев. Фото: личная страница во "ВКонтакте" Мухаммед Бикмаев/vk.com.
21 апреля 2025, 12:05
Ужесточено обвинение задержанным по делу о поджоге дома имама Бикмаева

Граница Армении и Азербайджана. Фото: epress.a https://epress.am/ru/2022/09/13/ситуация-на-границе-крайне-напряженн.html
19 апреля 2025, 10:05
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

Надежда Кеворкова. Фото: https://memopzk.org/figurant/kevorkova-nadezhda-vitalevna/
18 апреля 2025, 17:55
Кеворкова оплатила штраф на фоне приостановки запрета "Талибана"*

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше