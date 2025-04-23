Турист погиб во время сплава по горной реке в Адыгее

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Во время сплава по реке Белой в Адыгее перевернулась лодка с четырьмя туристам и инструктором, один из туристов утонул. Выяснилось, что инструктор работал без необходимых документов.

В Майкопском районе во время сплава перевернулась лодка с туристами из разных регионов России.

Инцидент произошел на реке Белой около села Хамышки. В лодке было четыре пассажира и инструктор. Один из участников сплава не смог выбраться из бурного течения и утонул, пишет 22 апреля 93.ru.

В ходе проверки выяснилось, что инструктор, который сопровождал группу, не имел необходимого сертификата и допуска на организацию и проведение водного туризма. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2023 года в Карачаево-Черкесии во время сплава по горной реке погибла туристка.

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