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21:03, 22 апреля 2025

Комиссия в Санкт-Петербурге вынесла предупреждение подруге Седы Сулеймановой

Наклеенная на мосту Кадырова листовка. Скриншот фото из Telegram-канала "Где Седа?" от 08.03.25, https://t.me/helpseda/313.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Елене Патяевой вынесено предупреждение за расклейку листовок на мосту Кадырова в Санкт-Петербурге с требованием прояснить судьбу Седы Сулеймановой.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта подруга увезенной к родственникам в Чечню Седы Сулеймановой Елена Патяева расклеила листовки на мосту имени Кадырова в Санкт-Петербурге. Надпись на одной из листовок гласила: "Помогите спасти Седу Сулейманову".

29 января Елена Патяева провела одиночный пикет на мосту имени Кадырова в Санкт-Петербурге. Она заявила, что за 10 месяцев расследование исчезновения ее подруги Седы Сулеймановой не дало никаких результатов. Силовики задержали девушку, мотивировав это нарушением антиковидных ограничений, но позднее стало известно, что ей вменяют организацию несогласованной публичной акции. 31 января суд приговорил Патяеву к 20 часам обязательных работ, апелляционная инстанция оставила это решение в силе.Чтобы оправдать административное преследование подруги Седы Сулеймановой Елены Патяевой, суд назвал сборно-разборной конструкцией плакат, который она держала в руках, пояснили правозащитники. 

Комиссия в Красносельской администрации вынесла предупреждение Елена Патяевой за расклейку листовок на мосту Кадырова. "Комиссия решила ограничиться вынесением мне предупреждения (вместо штрафа от трех до пяти тысяч). И должна отметить, что все члены комиссии отнеслись с пониманием и даже сочувствием к моим мотивам, когда узнали, о чём были мои листовки, кто такая Седа Сулейманова, и что с ней случилось. Спасибо им за это. Такие, на первый взгляд, незначительные моменты, помогают не терять веру в человечность людей", - написала Патяева в Telegram-канале "Где Седа?".

По ее словам, по делу об одиночном пикете на мосту Кадырова она еще не получила постановление суда.

Напомним, 20 марта Патяева вышла на одиночный пикет в Грозном с плакатом, на котором написано: "Где Седа?". Полиция задержала ее. Силовики не стали составлять протокол на Лену Патяеву и отпустили ее. При этом полицейские в Грозном  назвали судьбу Седы Сулеймановой "семейным делом" и сообщили Патяевой, что пикеты запрещены.

В январе Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

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