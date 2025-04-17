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07:56, 17 апреля 2025

Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аслан Бигулов из Владикавказа убит на Украине. С начала российской операции на Украине официально названы убитыми там по меньшей мере 379 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 15 апреля власти официально признали убитыми на Украине как минимум 378 военнослужащих из Северной Осетии.

В зоне специальной военной операции также убит 35-летний житель столицы Северной Осетии Аслан Бигулов, сообщают "KрыльяTV Осетия".

Похороны бойца запланированы во Владикавказе завтра, 18 апреля, отмечает со ссылкой на "Извещения" телеграм-канал Ossetia News.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 379 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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