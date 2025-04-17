Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аслан Бигулов из Владикавказа убит на Украине. С начала российской операции на Украине официально названы убитыми там по меньшей мере 379 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 15 апреля власти официально признали убитыми на Украине как минимум 378 военнослужащих из Северной Осетии.

В зоне специальной военной операции также убит 35-летний житель столицы Северной Осетии Аслан Бигулов, сообщают "KрыльяTV Осетия".

Похороны бойца запланированы во Владикавказе завтра, 18 апреля, отмечает со ссылкой на "Извещения" телеграм-канал Ossetia News.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 379 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.