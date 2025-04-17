Военнослужащий из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аслан Легкоев из Ирафского района убит на Украине. С начала российской операции на Украине официально названы убитыми там по меньшей мере 378 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 15 апреля власти официально признали убитыми на Украине как минимум 377 комбатантов из Северной Осетии.

Имя очередного убитого на Украине выходца из Северной Осетии назвал глава Ирафского муниципального района Роберт Хамикоев.

Аслан Легкоев - уроженец села Сурх-Дигора. По информации чиновника, убитому военному было 36 лет. "Дата похорон уточняется", - написал глава района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 378 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.