Военный из Моздокского района Северной Осетии убит во время СВО

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Сергей Давыденко из Северной Осетии погиб в ходе боевых действий. После начала военной операции на Украине официально были признаны убитыми как минимум 377 комбатантов из республики.

Как писал "Кавказский узел", к 14 апреля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 376 бойцов из Северной Осетии.