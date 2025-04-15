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17:01, 15 апреля 2025

Военный из Моздокского района Северной Осетии убит во время СВО

Военная операция. Фото: https://function.mil.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Давыденко из Северной Осетии погиб в ходе боевых действий. После начала военной операции на Украине официально были признаны убитыми как минимум 377 комбатантов из республики.

Как писал "Кавказский узел", к 14 апреля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 376 бойцов из Северной Осетии.

В военной операции был убит житель Моздокского района Сергей Давыденко, 1987 года рождения, сообщила сегодня в своем телеграм-канале районная администрация, уточнив, что прощальная панихида состоялась сегодня. Подробности биографии и гибели Давыденко в посте не приведены. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 377 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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