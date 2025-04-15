17:01, 15 апреля 2025
Военный из Моздокского района Северной Осетии убит во время СВО
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Сергей Давыденко из Северной Осетии погиб в ходе боевых действий. После начала военной операции на Украине официально были признаны убитыми как минимум 377 комбатантов из республики.
Как писал "Кавказский узел", к 14 апреля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 376 бойцов из Северной Осетии.
Лента новостей; Общество; Эхо Украины на Кавказе; Северная Осетия - Алания; СКФО
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