27-летний Юрий Аблясов, житель села Комсомольское, был убит 15 марта в Курской области, пишет телеграм-канал "Новости Осетии". У него осталась двухлетняя дочь.

Юрий Аблясов из Кировского района Северной Осетии погиб в ходе боевых действий. После начала военной операции на Украине официально были признаны убитыми как минимум 376 бойцов из республики.

Боец из Северной Осетии убит в зоне боевых действий

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