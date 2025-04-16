Военный из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Линьков из Жирновского района убит на Украине. С начала российской операции на Украине власти официально назвали убитыми там как минимум 1166 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 апреля представители властей и силовых ведомств признали убитыми в военной операции не менее 6253 бойцов с юга России, в том числе 1165 - из Волгоградской области.

Имя еще одного военного из Волгоградской области, убитого на Украине, назвала администрация Жирновского муниципального района, анонсируя похороны бойца. Владимиру Линькову было 40 лет, он служил по контракту стрелком-помощником гранатометчика.

Прощание с Линьковым состоится 16 апреля в рабочем поселке Красный Яр на Центральной площади, говорится в публикации официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1166 военнослужащих из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 2 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.