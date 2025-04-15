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02:56, 15 апреля 2025

Лейтенант из Ставрополя убит на Украине

Назар Енин. Скриншот публикации в Telegram-канале Ивана Ульянченко https://t.me/iiulyanchenko/3896

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Назар Енин из Ставрополя убит на Украине. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 666 военных из Ставропольского края. 

Как писал "Кавказский узел", к 14 апреля власти официально признали убитыми на Украине не менее 6253 бойцов с юга России, в том числе 665 - из Ставропольского края. 

Имя еще одного убитого военного со Ставрополья назвал 14 апреля глава Ставрополя Иван Ульянченко, пообещав открыть так называемую “парту героя” в лицее №38 - эту школу окончил убитый Назар Енин. 

23-летний Енин - гвардии лейтенант, был убит в ноябре 2024 года, а 13 апреля Путин присвоил ему звание Героя России посмертно, говорится в публикации градоначальника. По словам Ульянченко, Енин “родился и вырос в Ставрополе”, затем окончил Московское высшее общевойсковое командное училище и отправился на фронт.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 666 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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