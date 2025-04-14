Прокуратура запретила властям райцентра на Кубани покупать автомобиль за 3,5 млн рублей

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В Краснодарском крае прокуратура отменила закупку дорогостоящего автомобиля администрацией Отрадненского сельской администрацией с начальной максимальной ценой контракта более 3,5 млн рублей.

"Администрация Отрадненского сельского поселения купила у единственного поставщика автомобиль HAVAL Dargo X в комплектации ELITE за 3,55 млн рублей. Разрешение на отказ от поддержки отечественных производителей и рационального использования бюджета получен от Минпромторга по старой схеме", - написал автор телеграм-канала "Туапсе (О людях, стране и коррупции)". - Что касается сельской администрации, дефицит бюджета которой составляет 17,5 млн рублей, то, может, прокуратура Краснодарского края даст оценку?".

В начале апреля Минпромторг России обновил актуальный перечень легковых автомобилей с российским идентификационным номером транспортного средства (VIN), использование которых представляется приоритетным для государственных и муниципальных служащих. Среди прочих брендов в списке есть и бренд Haval в моделях JOLION, DARGO, F7/F7x, H9 и M6. Автомобиль модели HAVAL Dargo X в комплектации "Elite" в список не вошел, следует из опубликованного информационно-правовым порталом Гарант.ру письма министерства промышленности и торговли РФ от 4 апреля.

Спустя несколько часов в официальном телеграм-канале прокуратуры Краснодарского края появилось сообщение о том, что прокуратурой Отрадненского района пресечена закупка администрацией сельского поселения дорогостоящего автомобиля.



"В ходе мониторинга официального сайта единой информационной системы в сфере закупок выявлялся факт размещения информации о проведении закупки для муниципальных нужд легкового автомобиля HAVAL Dargo X с начальной максимальной ценой контракта более 3,5 млн рублей. При этом выявлено, что администрацией сельского поселения нарушены требования законодательства о защите конкуренции и бюджетного законодательства, технические характеристики закупаемого автомобиля завышены, дополнительные характеристики поставляемого автомобиля оказывали значительное влияние на увеличение начальной цены контракта при отсутствии на то служебной необходимости", - говорится в публикации.



Глава сельского поселения получил от прокуратуры представление об устранении выявленных нарушений. Закупка автомобиля была отменена, сообщает ведомство.

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